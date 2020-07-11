Резніков назвав терміни реінтеграції Донбасу

Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex reznikoff)

Для безпечної реінтеграції знадобиться не менше 25 років

Україні знадобиться не менше 25 років для безпечної реінтеграції Донбасу. Для цього необхідно, щоб змінилося одне покоління місцевих жителів.

Про це в інтерв'ю "Главком" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, Донбас ще довгий час буде залишатися територією війни як з точки зору мінувань, так і ментальності людей.

"Безпечна реінтеграція займе мінімум 25 років. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є", - сказав Резніков.

Він зазначив, що на окупованій території є молоді люди, які ненавидять Україну і хочуть жити в Радянському Союзі. При цьому там вже підуть в школу діти, які не знаю, що таке вільна Україна.

"Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми до цього готуватися", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше Резніков закликав Захід підтримати перегляд мінських угод про врегулювання конфлікту на Донбасі.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що головною перешкодою для врегулювань конфлікту є відсутність прямого діалогу з Росією.