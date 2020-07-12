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Угорщина посилює карантин та заборонить в'їзд українцям

Будапешт, Неділя 12 липня 2020 15:19
Угорщина посилює карантин та заборонить в'їзд українцям
Фото: паспортний контроль (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Громадян країн "червоної зони" до Угорщини не пропустять

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш оголосив про посилення карантину в країні з 15 липня через декілька нових спалахів коронавірусу. Введені обмеження стосуються й громадян України.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Так, Угорщина вводить обов'язкову перевірку на кордонах стану здоров'я своїх громадян, які повертаються з країн "жовтої" та "червоної" зон. Цим громадянам, всім без виключення, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативні тести, зроблені в останні 5 днів.

Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають до Угорщини з "жовтої зони", а от іноземці з "червоної зони" до Угорщини потрапити не зможуть. Оскільки угорський уряд вніс Україну до "червоного" списку, то українці відтепер також не зможуть потрапити до Угорщини.

Однак, обмеження не поширюються на іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також працівників транспортної галузі та представників бізнесу, які їдуть у відрядження, але їх стан здоров'я будуть перевіряти.

Нагадаємо, раніше правила в'їзду для громадян України посилила Хорватія, відтепер українцям доведеться проходити перевірку на COVID-19 або 14 днів бути на ізоляції.

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