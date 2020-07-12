Азербайджан заявив про втрати в ході зіткнень з силами Вірменії

Фото: азербайджанський військовий (wikipedia.org Mangust777)

Вірменія про втрати зі свого боку не повідомляє

В результаті бойових зіткнень на азербайджансько-вірменському кордоні загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Азербайджану. П'ятеро азербайджанських військових отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Азербайджанське оборонне відомство стверджує, що втрати є й з вірменської сторони, але офіційний Єреван про загиблих чи поранених не повідомляє.

Баку звинувачує Вірменію у спробі захоплення позицій на Товузському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні азербайджанські та вірменські військові обмінялися обстрілами на кордоні. Вірменія говорить, що азербайджанські військові на позашляховику вдерлися на її територію, у відповідь на що був відкритий вогонь. Азербайджан, зі свого боку, заявляє, що перемир'я першими порушили підрозділи Єревану.

Як відомо, Вірменія та Азербайджан у з 1988 році розпочали війну за контроль над Нагірним Карабахом. Військові сутички між країнами продовжуються й після підписання мирного договору у травні 1994 року.

Ситуацію у Нагірному Карабаху обговорював президент України Володимир Зеленський з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим під час офіційного візиту в Баку у 2019 році.