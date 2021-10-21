Вибори мера Харкова 2021: все, що потрібно знати про голосування

Через рік після місцевих виборів у Харкові знову обирають мера. У зв'язку зі смертю глави міста Геннадія Кернеса було призначено позачергове голосування. У неділю, 31 жовтня 2021 за посаду міського голови поборються 10 кандидатів.

Детально про вибори в Харкові та претендентів у мери читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому в Харкові проходять позачергові вибори

Восени 2020 року в Україні відбулися вибори місцевих органів влади. У Харкові серед кандидатів у мери найбільшу кількість голосів отримав діючий на той момент міський голова Геннадій Кернес. За нього проголосувало 65,8% виборців, що означало перемогу в один тур.

Кернес керував Харковом з 2010 року і був обраний на третій термін за результатами чергових виборів. Однак на момент виборчого процесу він перебував за межами України.

Геннадій Кернес тривалий час мав проблеми зі здоров'ям і після перенесеного коронавіруса проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте". Тому він не був присутній на засіданні міськради, де повинен був дати присягу.

9 грудня його оголосили мером без цієї процедури, а через тиждень стало відомо про смерть глави міста. Кернес помер вночі з 16 на 17 грудня 2020 через ускладнення після COVID-19.

Для старту процедури позачергових виборів 22 лютого 2021 Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса як мера. Його обов'язки тимчасово були покладені на секретаря міської ради Ігоря Терехова.

Дата виборів мера Харкова

Спочатку в парламенті розглядалося проведення позачергових виборів міського голови Харкова в березні або в жовтні 2021 року. Згідно із законодавством, вибори призначаються не раніше, ніж через 60 днів після прийняття відповідної постанови Верховною радою.

Після подачі всіх необхідних документів з боку харківської влади народні депутати проголосували за проведення виборів 31 жовтня 2021 - в останню неділю місяця.

Кандидати в мери

В бюлетенях для голосування харків'яни побачать список з 10 прізвищ. Переважна більшість з них йдуть на вибори як самовисуванці. Серед претендентів нинішній тимчасовий керівник міста і колишній мер.

Віктор Величков (самовисування) - пенсіонер, у минулому був генеральним директором агропромислової компанії "Агропартнер". Величков є членом "Опозиційною платформи - За життя". На виборах президента в 2019 році був представником кандидата Юрія Бойка. До 2015 року - депутат міської ради Лозовій Харківської області від "Партії Регіонів".

Михайло Добкін (самовисування) - радник громадської організації "Наш дім Харків". Балотувався в мери Харкова в 2020-му, але відмовився від участі на користь Геннадія Кернеса. У минулі роки Добкін обіймав керівні посади в міській та обласній радах: в 2006-2010 - мер Харкова, в 2010-2014 - голова Харківської ОДА. Очолював обласний осередок "Партії Регіонів", балотувався від даної політсили в президенти в 2014 році. Депутат Верховної ради IV та VIII скликань.

Дмитро Марінін (самовисування) - аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування в Національній академії держуправління при Президентові України. У минулому працював в органах місцевого самоврядування, займав керівні посади в комунальних підприємствах. У 2010 - 2012 - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, депутат міськради Харкова від "Партії Регіонів". Був засуджений на 3 роки позбавлення волі у справі про розкрадання, проте вирок скасували після апеляції.

Аліна Мустафаєва (самовисування) - була обрана депутатом міськради у 2020 році від партії "Слуга народу". Займається підприємницькою діяльністю в сфері оренди автомобілів. У бюлетені зазначено, що Мустафаєва є керівником ТОВ "Екокар". У минулому Аліна Мустафаєва працювала лікарем Центру екстреної медичної допомоги Харкова.

Костянтин Немічев (самовисування) - активіст, голова харківського обласного відділення партії "Національний корпус". Ветеран АТО, сержант, служив у батальйоні Азов. Немічев брав участь в обороні Маріуполя, в бойових діях у Широкіно.

Володимир Плетньов - кандидат у мери Харкова від "Партії Шарія", адвокат. Після місцевих виборів 2020 обраний депутатом міськради, голова фракції "Партії Шарія". Раніше Володимир Плетньов працював суддею Київського районного суду Харкова, згодом був суддею Апеляційного суду, після відставки в 2018 році зайнявся адвокатською діяльністю.

Сергій Ряполов (самовисування) - тимчасово безробітний, згідно із записом у бюлетені. Активіст, учасник Євромайдану в Харкові. Ряполов є одним з потерпілих у справі щодо звинувачення Геннадія Кернеса та його охоронців у побитті на переслідуванні учасників Євромайдану в 2014 році. Ряполов балотувався в депутати від "Блоку Світличної - Разом" в 2020 році, але не пройшов до міськради.

Олександр Скорик - кандидат від "Європейської солідарності". З 2020 року є депутатом Харківської міськради, голова фракції "Європейська солідарність". Олександр Скорик очолює м'ясокомбінат "М'ясний" в Богодухові, з 2017 року - генеральний директор підприємства.

Ігор Терехов - кандидат в мери від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". Саме він на даний момент виконує обов'язки міського голови. Після місцевих виборів 2020 Терехов став секретарем міськради. Протягом 10 років працював заступником Геннадія Кернеса, раніше - заступник голови Харківської ОДА Арсена Авакова.

Денис Ярославський (самовисування) - юрист ТОВ "Харківський проектний інститут". Безуспішно балотувався в народні депутати в 2019 році і до Харківської міськради на місцевих виборах 2020. Раніше Денис Ярославський працював в органах МВС у Харківській і Київській областях. До 2017 року - начальник Обухівського відділення поліції Київщини.

Всього територіальна виборча комісія Харкова зареєструвала для участі у виборах 13 претендентів, проте 3 людини відкликали свої кандидатури.

З виборчих перегонів знялися Валерій Говоров (депутат Харківської облради), блогер Олександр Кондрусік і керівник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка.

Передвиборні рейтинги

За даними соціологічних опитувань, фаворитом у виборців є нинішній в.о. міського голови Ігор Терехов, а його головний опонент - колишній мер і екс-керівник ХОДА Михайло Добкін.

Згідно з дослідженням Соціологічної групи "Рейтинг" від 2-7 жовтня, прогноз результатів виборів в Харкові виглядає так:

Ігор Терехов - 57,6%

Михайло Добкін - 27,6%

Олександр Скорик - 3,6%

Денис Ярославський - 3,6%

Аліна Мустафаєва - 2,5%

Костянтин Немічев - 2,1%

владимир Плетньов - 2,0%

Дмитро Марінін - 0,5%

Віктор Величков - 0,1%

Також серед харків'ян провели опитування щодо того, хто на їхню думку може здобути перемогу на виборах мера 31 жовтня:

63% респондентів вважають, що міським головою стане Ігор Терехов,

14% назвали переможцем Михайла Добкіна,

2% опитаних вказали іншого кандидата,

21% не змогли відповісти.

Соціологічне дослідження проводилося серед 1200 жителів Харкова в форматі інтерв'ю, похибка репрезентативності - не більше 2,8%.

За даними опитування "Социс", Ігор Терехов на виборах мера Харкова може набрати 52,3% підтримки виборців. За Михайла Добкіна готові проголосувати 29,1% респондентів.

Третє місце і 6,6% голосів харків'яни віддали б екс-главі ХОДА Юлії Світличній, однак вона не висунула свою кандидатуру. 1,4% опитаних підтримали Аліну Мустафаєву, 1,3% - Костянтина Нємічєва. Решта кандидатів отримали менше 1%. Опитування проводилося 20-28 вересня, дані представлені серед тих, хто визначився і збирається голосувати.

У весняному дослідженні (7-16 травня) від Київського міжнародного інституту соціології також лідирував Ігор Терехов з 36,5% голосів тих, хто визначився з вибором і піде голосувати.

У Михайла Добкіна було 21,5% підтримки. За Юлію Світличну готові були голосувати 15,2% харків'ян, за Євгена Мураєва - 11,7%, за Олександра Фельдмана - 6,9%. Варто відзначити, що Світлична, Мураєв і Фельдман не балотуються в мери Харкова.

Як буде проходити голосування

Виборчі дільниці в Харкові відкриються 31 жовтня в 08:00. Проголосувати можна буде до 20:00.

Для отримання бюлетеня необхідно надати документи, що засвідчують особу виборця (паспорт у вигляді книжечки або ID-карти, військовий квиток для військовослужбовців, тимчасово посвідчення громадянина України).

Виборчий бюлетень містить список із 10 кандидатів з прізвищами в алфавітному порядку і короткими відомостями. Навпроти одного з прізвищ в порожньому квадраті слід поставити позначку "+" або будь-яку іншу.

Якщо бюлетень був зіпсований, виборець має право один раз замінити його на новий. Для цього потрібно звернутися до члена комісії на дільниці.

Коли будуть відомі результати виборів в Харкові

Підрахунок голосів за кандидатів в мери Харкова стартує після закриття виборчих дільниць 31 жовтня о 20:00.

Термін встановлення результатів голосування визначений ЦВК - не пізніше, ніж на 12 день з дня виборів мера, тобто до 12 листопада 2021 включно.

Офіційне оголошення підсумків виборів у друкованих ЗМІ - не пізніше 5 днів від встановлення результатів Територіальною виборчою комісією Харкова.

Яка ймовірність і прогнози на другий тур виборів

Згідно з виборчим законодавством, другий тур голосування проводиться якщо жоден з кандидатів не отримав більше 50% підтримки виборців. Також він може бути організований в разі, якщо одночасно два кандидати набрали найбільшу і рівну кількість голосів.

Дата проведення другого туру встановлюється не пізніше ніж через 21 день після першого дня голосування, в неділю.

За даними передвиборних рейтингів, перемогу вже в першому турі виборів мера Харкова може здобути Ігор Терехов. Напередодні голосування його підтримує більше 57% опитаних жителів міста.

У той же час при проведенні другого туру найбільш вірогідним опонентом Терехова стане Михайло Добкін.

На ймовірність проведення другого туру також впливає явка виборців. Як припустив координатор ОПОРи в Харківській області Микола Зінченко в коментарі РБК-Україна, явка харків'ян на виборах може виявитися невисокою.