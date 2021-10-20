Вибори мера Харкова. Чи буде другий тур: умова проведення

Чи буде другий тур голосування - в матеріалі РБК-Україна .

Координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА в Харківській області Микола Зінченко в коментарі РБК-Україна припустив, що явка на виборах в Харкові буде невисокою. Крім того, за його словами, від явки буде залежати, чи буде другий тур голосування або ж переможець визначиться за результатами першого.

"Показник явки ми дізнаємося безпосередньо в день голосування. Швидше за все, вона буде невисокою, але на якому рівні невідомо. Що стосується можливості другого туру, це буде залежати від результатів голосування, в тому числі на це може вплинути і явка на виборах", - зазначив Зінченко.

Коли оголошують другий тур

Відповідно до українського законодавства, другий тур місцевих виборів оголошується, якщо:

два кандидати набрали найбільшу та водночас однакову кількість голосів;

жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів (якщо кандидатів не менше двох).

Чи чекати другого туру у Харкові

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-7 жовтня, на виборах мера Харкова є два фаворити, це:

чинний виконувач обов'язків мера Ігор Терехов ;

; колишній мер міста Михайло Добкін.

Терехова готові підтримати 57,6% опитаних харків'ян, тоді як за Добкіна планують голосувати 27% респондентів. Решта кандидатів набирають менше, ніж 4% підтримки, але ще 14% опитаних не визначилися, за кого голосувати.

Дані опитування показують, що Терехов має шанси отримати посаду мера в першому ж турі голосування.

Хто боротиметься за посаду мера

На посаду очільника Харкова претендують 10 кандидатів:

Віктор Величков,

Михайло Добкін,

Дмитро Маринін,

Аліна Мустафаєва,

Костянтин Немічев,

Володимир Плетньов,

Сергій Ряполов,

Олександр Скорик,

Ігор Терехов,

Денис Ярославський.

Спочатку кандидатів в мери Харкова було 13, але пізніше Валерій Говоров, Олександр Кондрусик та Микола Кукуріка подали заяви про вихід з виборчих перегонів. Після цього виборча комісія скасувала їх реєстрацію кандидатами в мери.

Якщо буде другий тур, то коли

Згідно з українським законодавством, другий тур виборів призначається на неділю, не пізніше як через три тижні після дня першого голосування. Тобто, другий тур виборів мера Харкова можуть призначити на 7, 14 або 21 листопада.

Рішення про призначення другого туру ухвалюють не пізніше як на другий день після встановлення результатів голосування. Про відповідне рішення виборча комісія повинна проінформувати Центрвиборчком та орган ведення Державного реєстру виборців.

У разі проведення другого туру харків'яни знову отримають запрошення прийти на виборчу дільницю та проголосувати за одного з двох кандидатів в мери міста.