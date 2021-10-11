Кого харків'яни підтримають на виборах мера: результати опитування

Вже 31 жовтня у Харкові відбудуться вибори мера. 60% мешканців міста однозначно планують прийти на дільницю, щоб взяти участь у виборах міського голови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося 2-7 жовтня.

За кого планують голосувати харків'яни:

57,6% опитаних готові підтримати Ігоря Терехова - в.о. мера міста;

- в.о. мера міста; 27% проголосують за Михайла Добкіна - колишнього мера та екс-очільника Харківської області;

- колишнього мера та екс-очільника Харківської області; 14% не визначилися, кого підтримати на виборах.

Рейтинг інших кандидатів в мери, за даними опитування, менше ніж 4%.

Водночас 63% опитаних харків'ян впевнені, що на виборах мера переможе Терехов, а у перемогу Добкіна вірять 14% респондентів.

Участь в опитуванні взяли 1200 харків'ян віком від 18 років. Вибірка репрезентативна по віку та статі. Опитування проводилося методом формалізованого інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.