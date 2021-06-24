Спадщина Кернеса. Хто готується до битви за посаду мера Харкова

Вибори нового мера Харкова пройдуть наприкінці жовтня. Бажаючі поборотися за цей пост вже включилися у виборчі перегони. Хто може претендувати на політичну спадщину Геннадія Кернеса – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Через чотири місяці в Харкові обиратимуть нового мера. Про своє бажання зайняти цю посаду вже заявили два кандидати, які мають досить непогані стартові позиції. Це Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса керує містом у статусі в. о., та екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін.

Обидва претенденти занурилися у виборчу кампанію задовго до її офіційного старту, змагаючись між собою за те, хто краще підходить на роль наступника.

Політологи вважають, що в цій боротьбі вони не залишаться наодинці. Крім Терехова і Добкіна, в опитувальниках провідних соціологічних компаній є ще трійка кандидатів, яка може перевернути результат мерських перегонів. Хто з них дійсно включиться в цю боротьбу – мабуть, буде однією із головних інтриг виборчої кампанії в Харкові.

"Зараз серед фаворитів трійця – Ігор Терехов, Михайло Добкін і Юлія Світлична. Можливо, також Олександр Фельдман і Євгеній Мураєв. Щодо перших двох уже ясно, що вони збираються балотуватися. Хоча по Добкіну ще залишається питання, чи не буде сюрпризів з його недопуском до виборів. Можливо, ще зараз з'являться якісь кримінальні справи по ньому", – розповів виданню харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

За його словами, фінальний список претендентів на пост мера буде зрозумілий ближче до кінця серпня. Можливо, частина кандидатів оголосять про своє висунення 23 серпня, в День Харкова, вибравши саме цю дату в якості стартового ривка.

Скажи, хто твій друг

Соцопитування компанії SOCIS і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені в травні, показують однакову п'ятірку фаворитів майбутніх виборів мера Харкова. Якщо відштовхуватися від цих досліджень, перше місце і більше 30% може взяти секретар міськради Ігор Терехов, який пропрацював заступником Кернеса останні п'ять років.

Другий результат і трохи більше 20% відходять Михайлу Добкіну. Він уже був мером Харкова з 2006 по 2010 рік. У ті часи Добкін і Кернес сприймалися як близькі соратники. Але, ймовірно, з 2014 року їхні відносини суттєво погіршилися.

Кампанія Терехова і Добкіна багато в чому схожа, як і електорат, за який вони ведуть боротьбу. Обидва політики намагаються асоціювати себе з Кернесом, який користувався популярністю у харків'ян, і конкурують за спадкоємність в очах місцевих жителів.

У кожного з них свій арсенал засобів. У Терехова – контроль за міськрадою та іменною партією Кернеса. Висунення від "Блока Кернеса - Успішний Харків" цілком ймовірно також додасть йому відсотки до рейтингу. Спроби Терехова закріпитися в ролі наступника простежуються навіть в стилі поведінки, в якому він неприкрито наслідує колишнього шефа. Секретар міськради все більше вживається в образ міцного господарника: обходить вулиці, інспектує лікарні і миє стіни на станції метрополітену.

Михайло Добкін у минулому вже був мером Харкова (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Добкін у травні заявив, що піде на вибори як самовисуванець. В плюс йому грає висока впізнаваність серед харків'ян. У мінус – великий антирейтинг, каже виданню політолог Володимир Фесенко. З опитування КМІС випливає, що рівень недовіри до Добкіна перевалює за 50%.

З медіа-ресурсом у обох кандидатів проблем немає. Терехов здебільшого "світиться" в регіональних медіа. Добкін – останнім часом частий гість загальнонаціональних інформаційних каналів "Наш" і "Україна 24". Постійні ефіри на телеканалі, що належить Рінату Ахметову, підігріли розмови про те, що Добкін заручився підтримкою найбагатшої людини країни.

На руку Терехову грає статус в. о., що надає йому владні важелі в боротьбі за симпатію потенційних виборців. Щоби проявити себе в цьому кріслі часу у нього достатньо.

Мало що заважало правлячій команді призначити вибори мера на кінець березня цього року. Але сценарій, коли вони пройдуть в більш пізній термін, здавався всім зацікавленим сторонам більш підходящим. Як і учасникам гонки, яким було потрібно більше часу на "розкачку". І "Слузі народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча з тих пір його і не з'явилося.

"Поки неясно, кого висувати навіть як статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недопрацювання партії", – сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського.

Роблять ставки

Ще один "козир" Терехова – підтримка представників центральної влади та місцевих бізнес-еліт. "Терехов – це продукт консенсусу оточення Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова. Він компромісна фігура", – зазначило джерело в команді президента.

В. о. мера нерідко з'являється на публіці зі ще одним впливовим підприємцем Олександром Ярославським. Зараз вони працюють над спільними проектами.

"Одна з топ-тем Терехова, на якій він намагається нарощувати популярність – це відродження "Металіста". Він постійно підкреслює, що цим вони нібито займаються разом з Ярославським. Раз Ярославський дозволяє йому це робити, то, очевидно, що він буде робити ставку на Терехова", – говорить Авксентьєв.

Ігор Терехов керує Харковом до дострокових виборів (facebook.com/igor.terehov.kh)

Терехов розцінюється як більш зрозуміла і менш конфліктна фігура, ніж Добкін, вважає Фесенко. А тому у нього набагато більше шансів заручитися підтримкою тих, хто прагне зберегти в місті статус-кво, що склався в останні роки Кернеса.

"Багато представників місцевої еліти напевно хочуть зберегти стабільність, щоби не було перерозподілу впливу, щоби не було конфліктів. Терехов – не настільки потужна фігура, як Кернес, але, думаю, він буде фігурою політичних балансів: всередині Харкова, для центральної влади, для Арсена Авакова, який точно не стоїть осторонь від політики у своєму рідному місті", – зазначив політолог.

До речі, меседж про патронаж з боку Авакова активно підхоплюють у команді Добкіна, тим самим намагаючись атакувати свого суперника. Ця прив'язка – одна з больових точок Терехова, оскільки до міністра ставлення в Харкові дуже неоднозначне, пояснив Авксентьєв.

"У нього були ворожі відносини з Кернесом. Коли Терехова прив'язують до Авакова, це руйнує історію про спадкоємність. Але ці розмови небезпідставні. Я вважаю, що міністр дійсно ставить на Терехова. Кілька людей, яких він включив до списку партії "Успішний Харків" після госпіталізації Кернеса, близькі до Авакова", – каже експерт.

Третій незайвий

Головна інтрига полягає в тому, хто ще втрутиться в двобій Терехова і Добкіна. За даними соціологів, на третє місце і приблизно 15% голосів може претендувати нардеп Юлія Світлична, яка керувала Харківською ОДА з 2016 по 2019 рік. Це при тому, що свою кампанію вона ще не починала.

"Рішення щодо її планів ще немає. До виборів чотири місяці. Коли буде рішення – ми повідомимо", – уточнила РБК-Україна помічниця Світличної, депутат Харківської облради Вікторія Белявцева.

Від того, яким буде це рішення, залежать імена фіналістів мерської гонки. За рівнем довіри в місті Світлична поступається тільки Терехову. Якщо вона зважиться включитися в боротьбу за головне крісло Харкова, тоді основна боротьба буде розвиватися в трикутнику "Терехов - Добкін - Світлична", вважають опитані виданням експерти.

Четверте місце і приблизно 11-12% підтримки опитування показують лідеру партії "Наші" Євгенію Мураєву. Але сам він стверджує, що у нього немає амбіцій балотуватися в мери Харкова і вони навряд чи з'являться.

"У мене зовсім інші пріоритети в житті. Мені хочеться міняти країну, місто різких змін не потребує", – сказав Мураєв у розмові з виданням.

П'ятірку фаворитів у соцопитуваннях "замикає" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Фельдман. Щодо його планів інформації небагато. РБК-Україна звернулося до нього за коментарем, але на момент виходу матеріалу відповідь так і не отримало.

Восени минулого року на виборах мера нардеп фінішував другим. Але, як припускає харківська преса, під час цієї сутички він може виступити на полі Михайла Добкіна. Опосередковано на це вказує його білборд, що висить на будівлі корпорації Фельдмана – АВЕК. При цьому поруч з Харковом, уздовж Окружної дороги, з'явилася реклама і самого нардепа.

Олександр Фельдман на минулих виборах мера посів друге місце (facebook.com/pochta.feldman)

Що цікаво, на його бордах немає ні натяку на будь-який зв'язок з ОПЗЖ, зазначив Авксентьєв. Справа в тому, що у парламентаря не дуже гладкі відносини з міським осередком "Опоплатформи" і її командою в міській раді. Вони підтримали невигідне Фельдману рішення про прокладання дороги через пов'язаний з ним ринок "Барабашово". Тому, якщо він і піде в мери, то навряд чи від ОПЗЖ, допустив політолог.

"Фельдман може включитися в гонку і як мінімум поборотися за друге місце, якщо проведе ефективну кампанію. Але невідомо, чи буде він іти від ОПЗЖ, як минулого року, і чи піде він взагалі. У нього є давні стосунки з Добкіним, але не скажу, що між ними була велика дружба. У Світличної теж непогані рейтинги. Питання в тому, чи захоче вона брати участь у виборах", – розмірковує Фесенко.

Є ще пару факторів, які можуть перекроїти розстановку сил в Харкові. Перший – чим увінчаються спроби партій з демократичного табору висунути єдиного кандидата в мери. У цих переговорах поряд з місцевими проектами беруть участь і політсили всеукраїнського масштабу – "Голос"," Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Свобода".

Другий момент – активізація в публічній площині старшого сина Кернеса Кирила, який очолює фракцію його партії в обласній раді. У травні соціологи вже пробували заміряти рівень довіри до нього.

"Він завів сторінки в соцмережах, з'являється на рекламі. Складається враження, що Кирило Кернес готує базу для своєї власної політичної кар'єри. З іншого боку, він досить компліментарний до в.в. мера. Це не означає, що він братиме участь у жовтневих виборах, хоча це був би дуже поганий сценарій для Терехова, який будує свою кампанію на спадковості", – зазначив Авксентьєв.

Яким би не був список кандидатів, експерти впевнені, що вибори в Харкові не обмежаться одним туром. Повторити феномен Кернеса буде надто вадко, каже Фесенко. За його словами, шанси на вихід Терехова у другий тур досить високі. Але хто вийде з ним – питання відкрите.

В умовах виборчого "затишшя" політичні проекти, що зароджуються, можуть скористатися кампанією в Харкові для розкрутки свого бренду. Тому ближче до вересня список кандидатів і прапорів, під якими вони підуть, можливо, розшириться. Але за будь-якого розкладу ім'я переможця жовтневих перегонів навряд чи стане сюрпризом.