Вибори в Харкові: чи скасують голосування в разі введення "червоної" зони

Вибори мера в Харкові відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня. Голосування не скасовуватимуть навіть якщо місто опиниться в "червоній" зоні карантину.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на медіагрупу " Об'єктив ".

За його словами, українське законодавство дозволяє проводити вибори в тому числі і в "червоній зоні".

"Червона зона" стосується виключно обмежень для невакцинованих осіб, але на виборчий процес це не вплине. Тому що будуть задіяні всі необхідні механізми, щоб всі були в масках, дотримана дистанція", - зазначив він.

Відзначимо, на даний момент Харків знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, в місті посилено контроль за дотриманням всіх обмежень.