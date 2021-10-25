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Вибори в Харкові: чи скасують голосування в разі введення "червоної" зони

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Харків, Понеділок 25 жовтня 2021 10:36
Вибори в Харкові: чи скасують голосування в разі введення "червоної" зони Фото: вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Вибори мера в Харкові відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня. Голосування не скасовуватимуть навіть якщо місто опиниться в "червоній" зоні карантину.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на медіагрупу "Об'єктив".

За його словами, українське законодавство дозволяє проводити вибори в тому числі і в "червоній зоні".

"Червона зона" стосується виключно обмежень для невакцинованих осіб, але на виборчий процес це не вплине. Тому що будуть задіяні всі необхідні механізми, щоб всі були в масках, дотримана дистанція", - зазначив він.

Відзначимо, на даний момент Харків знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, в місті посилено контроль за дотриманням всіх обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що участь у виборах мера Харкова братимуть 10 кандидатів.

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Харків Вибори Карантин
Кандидати в мери Харкова
Кандидати в мери Харкова
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
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