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Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса

Новость на русском → Харків, Середа 24 лютого 2021 11:46
Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Депутати міської ради Харкова припинили повноваження мера Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю.

Про це повідомляє newsroom.

Повідомляється, що проект підтримали 83 депутати, питання розглядали без обговорення.

Раніше комітет Верховної Ради звернувся до секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова з проханням надати рішення міськради, яким депутати приймуть до відома факт смерті мера. Прийняття документа відкриває шлях до призначення дати позачергових виборів міського голови.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня 2020 року від ускладнень COVID-19 в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування. За кілька днів до смерті у нього відмовили обидві нирки. Протягом останніх 6 років у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, після замаху навесні 2014 року він пересувався на інвалідному візку.

За законом про місцеве самоврядування, функції мера виконуватиме секретар міської ради Харкова Ігор Терехов.

Нещодавно заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вибори мера Харкова пройдуть восени 2021 року.

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