Хто може стати мером Харкова: рейтинг кандидатів

Дострокові вибори мера Харкова пройдуть 31 жовтня. Соціологічні служби протягом останніх місяців проводили соцопитування, які показують, що голосування може пройти в один тур.

Про рейтинги перед виборами в Харкові - в матеріалі РБК-Україна .

Опитування групи "Рейтинг"

Дані останнього за часом опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (2-7 жовтня) свідчать, що лідером електоральних симпатій є в.о. мера міста Ігор Терехов. За нього готові віддати свої голоси 57,6% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці. Ще 27,6% опитаних підтримують колишнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна. Рейтинг інших кандидатів - менше 4%.

Крім того, 63% респондентів переконані, що переможе на виборах мера Харкова Терехов, 14% - впевнені в перемозі Добкіна. У перемогу інших кандидатів вірять менше 2%.

Таким чином, Терехов може вже в першому турі може набрати більше половини голосів і повторне голосування не буде потрібно.

Опитування центру "Социс"

Дані опитування центру "Социс" за 20-28 вересня показують, що Терехов набере 52,3% голосів тих, хто визначився і піде голосувати, Добкін отримає 29,1%. На третьому місці в списку колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична (6,6%), яка однак не виставила свою кандидатуру на виборах. Рейтинг інших кандидатів менше 2%.

У перемогу Терехова вірять 60,6% харків'ян, у перемогу Добкіна - 15,5%.

Опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування в Харкові 7-16 травня. Тоді за Терехова планували віддати свої голоси 36,5% тих, хто визначився, за Добкіна - 21,5%. За Світличну хотіли голосувати 15,2% харків'ян, за Євгена Мураєва - 11,7% (немає в списку кандидатів), за Олександра Фельдмана - 6,9% (немає в списку кандидатів).