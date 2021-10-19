Потерпілий у справі Кернеса, пенсіонер і лише одна жінка. Хто йде в мери Харкова (список)

31 жовтня у Харкові відбудуться вибори міського голови. Майже через рік після смерті мера Геннадія Кернеса за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів. Серед них - секретар міської ради Ігор Терехов та екс-мер Харкова Михайло Добкін.

Детальніше про кандидатів у мери Харкова читайте нижче в матеріалі РБК-Україна .

Список кандидатів скоротився до 10

Ще на початку жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду мера міста.

Претенденти внесли повний пакет документів і заставу, що необхідні для реєстрації. Однак, 16 жовтня комісія оприлюднила текст бюлетеня, в якому список кандидатів скоротився до 10. Валерій Говоров, Олександр Кондрусик і Микола Кукуріка зняли свої кандидатури.

Віктор Величков

Перший у списку - Віктор Величков. Про цього кандидата відомо небагато. Проживає в місті Лозова Харківської області. Має вищу освіту. Кандидату 64 роки. Зараз офіційно на пенсії. Раніше Величков був власником і генеральним директором ПОСП "Агропартнер" (підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур). Також Величков був депутатом Лозівської міськради від Партії регіонів з 2010 по 2015 рік.

На даний момент є членом партії "Опозиційна платформа - за життя" і уповноваженою особою Юрія Бойко. При цьому на вибори йде як самовисуванець.

Фото: Віктор Величков - кандидат у мери Харкова (Facebook Віктора Величкова)

Михайло Добкін

Другим у списку іде Михайло Добкін. Він також балотується як самовисуванець. Добкін закінчив Університет внутрішніх справ, факультет цивільного права та Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця. Кандидату 51 рік. Офіційно в бюлетені зазначено, що Добкін проживає в Харкові і є радником громадської організації "Наш дім - Харків".

Раніше політик вже був мером Харкова в 2006-2010 роках. Тоді його виборчим штабом керував Геннадій Кернес, який у підсумку зайняв місце секретаря Харківської міської ради.

З 2010 по 2014 рік Добкін обіймав посаду голови Харківської облдержадміністрації. В цей же час він очолював обласну організацію Партії регіонів. У 2013-2014 рр.під час Революції Гідності в Україні виступав з різкою критикою Євромайдану.

Політик двічі був народним депутатом України - з 2002 по 2006 рік і з листопада 2014 року по серпень 2019 року.

У 2014 році балотувався на пост президента України від Партії регіонів, набрав близько 3% голосів.

Минулого року Добкін планував балотуватися в мери Києва, але в останній момент передумав і подав документи в Харкові. Однак незабаром зняв свою кандидатуру. Після смерті Кернеса знову заявив про намір зайняти мерське крісло Першої столиці.

Фото: Михайло Добкін - кандидат у мери Харкова (Facebook Михайла Добкіна)

Дмитро Маринін

Третій кандидат Дмитро Маринін вказаний у бюлетені як аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування в Національній академії державного управління при Президентові України. Крім цього, він має дві вищі освіти за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство", "Економіка і підприємництво".

В мери йде як самовисуванець. Кандидату 54 роки. Народився в Донецьку, проживає в Харкові.

У Мариніна - багата біографія. З 1990 по 1991 роки він працював в органах МВС. Потім займав менеджерські посади в будівельних фірмах.

З серпня 2007 року по 2010 рік обіймав керівні посади в КП "Жилкомсервіс".

З червня 2010 р.по листопад 2012 р. був радником Харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства.

У 2010 році Дмитро Маринін обраний до Харківської міської ради від Партії регіонів. Однак, 3 жовтня 2012 року він був виключений з фракції регіоналів і самої партії "за порушення Статуту і програми партії, партійної дисципліни і дії, які несумісні з членством в Партії регіонів, паплюжать її і негативно впливають на її репутацію".

У жовтні 2013 року Мариніна звинуватили в розкраданні понад 160 тис. грн під час роботи в "Жилкомсервісі". Він стверджував, що справа сфабрикована за вказівкою Кернеса. І в 2013 році втік до Росії, а потім в Абхазію. У березні 2014 року повернувся до Харкова.

У червні 2016-го Жовтневий райсуд Харкова засудив Мариніна до трьох років позбавлення волі. Але після апеляції вирок суду першої інстанції був скасований.

Наприкінці січня 2020 року Маринін презентував громадську платформу "Право знати", головним напрямком роботи якої він назвав громадський контроль за комунальними підприємствами міста.

У жовтні цього року кандидат заявив, що на даний момент не є активістом і не веде підприємницьку діяльність.

Фото: Дмитро Маринін - кандидат у мери Харкова (Facebook Дмитра Мариніна)

Аліна Мустафаєва

Аліна Мустафаєва - єдина жінка-кандидат у мери Харкова. Балотується шляхом самовисування. Кандидатці 28 років. Проживає в Харкові.

У 2020 році Мустафаєва закінчила Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна, отримавши спеціальність "Лікувальна справа". У 2020 році вступила до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на факультет адвокатури.

У бюлетені написано, що Мустафаєва є директором ТОВ "Екокар". Однак, в офіційній біографії кандидата вказано ще кілька місць роботи. У 2012-2016 рр.. вона працювала лікарем швидкої допомоги в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, куди повернулася в 2020 році і працює по сьогодні.

У 2017 році вона змінювала вектор діяльності і стала заступником директора компанії "Автоентерпрайз".

У 2020 році Мустафаєва обрана депутатом Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Слуга народу".

Фото: Аліна Мустафаєва-кандидат у мери Харкова (Instagram Аліни Мустафаєвої)

Костянтин Немічев

П'ятий у списку - наймолодший кандидат на пост мера Харкова - Костянтин Немічев. Він є головою Харківської обласної регіональної партійної організації Політичної партії "Національний корпус". Немічову 25 років. Проживає в Харкові. Балотується як самовисуванець.

Він закінчив Харківський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю "будівництво" у 2020 році.

У 2019 році балотувався на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України, але не пройшов. Був учасником Революції Гідності у 2014 році. У 2014-2016 роках служив у батальйоні та полку "Азов". Брав участь у боях за Широкине, обороні Маріуполя. Отримав звання сержанта.

Кандидат веде активну громадську діяльність.

Фото: Костянтин Немічев - кандидат у мери Харкова (Facebook Костянтина Немічева)

Володимир Плетньов

Шостий у списку - Володимир Плетньов - балотується від Харківської обласної організації Політичної партії "Партія Шарія". Кандидату 60 років. Зараз він працює адвокатом. Живе в Харкові.

У 1987 році Плетньов здобув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство". До цього, з 1979 по 1981 рік він працював слюсарем.

Паралельно з навчанням, з 1983 року по 1991 рік Плетньов служив в органах внутрішніх справ УВС Харківської області.

У березні 1991 року обраний суддею Київського районного народного суду Харкова. З листопада 2011 року по 2018 рік був суддею Апеляційного суду Харківської області. Потім пішов у відставку. З липня 2019 року займається адвокатською діяльністю.

У 2020 році обраний депутатом Харківської міської ради 8 скликання, є головою депутатської фракції Політичної партії "Партія Шарія".

Фото: Володимир Плетньов - кандидат у мери Харкова (Facebook Володимира Плетньова)

Сергій Ряполов

Сьомим у списку кандидатів значиться самовисуванець Сергій Ряполов. Йому 40 років, живе в Харкові, тимчасово не працює, зазначено в бюлетені.

Ряполов відомий тим, що став потерпілим у справі за звинуваченням Кернеса і двох його охоронців у побитті і викраденні двох харків'ян 25 січня 2014 року. Одним з викрадених учасників Євромайдану був Ряполов. Ця справа досі слухається в суді, незважаючи на смерть мера Харкова.

У 2015 році Ряполов був кандидатом у депутати міської ради за списком партії "Громадський рух - Народний контроль", проте обраний не був.

У 2020 році балотувався до міськради від партії "Блок Юлії Світличної-разом!", але знову безуспішно.

Згідно з даними сервісу YouControl, Ряполов є керівником ТОВ "ЕКО-СВІТЛО".

Фото: Сергій Ряполов - кандидат у мери Харкова (Facebook Сергія Ряполова)

Олександр Скорик

Восьмим у списку кандидатів йде Олександр Скорик. Він балотується від Харківської територіальної організації Політичної партії "Європейська солідарність". Йому 46 років, живе в Харкові, працює генеральним директором ТОВ "МК М'ясний".

У 2009 році Скорик закінчив Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, отримавши диплом агронома. У 2020 році отримав ступінь магістра державного управління в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З серпня 2000 року займається бізнесом. 25 жовтня 2020 року обраний депутатом Харківської обласної Ради 8 скликання від партії "Європейська солідарність".

Фото: Олександр Скорик - кандидат у мери Харкова (Instagram Олександра Скорика)

Ігор Терехов

Дев'ятий у списку на посаду мера - секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Саме він виконує обов'язки міського голови після смерті Кернеса. Кандидат йде на вибори від політичної партії "Блок Кернеса - успішний Харків!". Йому 54 роки, живе в Харкові.

У 1990 році Терехов закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". У 2006 році - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".

У 1990-х роках працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.

Свій шлях у мерії розпочав у 1999 році. До 2006 р.Терехов працював начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради.

У 2006 році балотувався до Верховної Ради за списком блоку Наша Україна, проте до парламенту не пройшов.

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради. З квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.

У 2020 році обраний депутатом Харківської міської ради 8 скликання від політичної партії "Блок Кернеса - успішний Харків!".

Фото: Ігор Терехов - кандидат у мери Харкова (Facebook Ігоря Терехова)

Денис Ярославський

Десятий у списку - самовисуванець Денис Ярославський. Кандидату 39 років, він працює юристом у ТОВ "Харківський проектний інститут".

Ярославський закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю "фінанси" та Харківський університет внутрішніх справ за спеціальністю "право".

У 2004 році почав службу в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від дільничного інспектора міліції Харківського районного відділу міліції до керівника Голосіївського райуправління міліції та начальника Обухівського відділення поліції в Київській області. У 2017 році був звільнений.

У 2019 році він був кандидатом-самовисуванцем у депутати Верховної ради у виборчому окрузі № 171, проте не пройшов. У 2020 році також як самовисуванець балотувався одночасно до Харківської міськради і на посаду мера міста, але знову безуспішно.

Фото: Денис Ярославський - кандидат у мери Харкова (instagram Дениса Ярославського)