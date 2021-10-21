Выборы мэра Харькова 2021: все, что нужно знать о голосовании

Спустя год после местных выборов в Харькове снова избирают мэра. В связи со смертью главы города Геннадия Кернеса было назначено внеочередное голосование. В воскресенье, 31 октября 2021 за должность городского головы поборются 10 кандидатов.

Подробнее о выборах в Харькове и претендентах в мэры читайте в материале РБК-Украина .

Почему в Харькове проходят внеочередные выборы

Осенью 2020 года в Украине состоялись выборы местных органов власти. В Харькове среди кандидатов в мэры наибольшее количество голосов получил действующий на тот момент градоначальник Геннадий Кернес. За него проголосовало 65,8% избирателей, что означало победу в один тур.

Кернес руководил Харьковом с 2010 года и был избран на третий срок по результатам очередных выборов. Однако на момент избирательного процесса он находился за пределами Украины.

Геннадий Кернес длительное время имел проблемы со здоровьем и после перенесенного коронавируса проходил лечение в берлинской клинике "Шарите". Поэтому он не присутствовал на заседании горсовета, где должен был дать присягу.

9 декабря его объявили мэром без этой процедуры, а спустя неделю стало известно о смерти главы города. Кернес скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2020 из-за осложнений после COVID-19.

Для старта процедуры внеочередных выборов 22 февраля 2021 Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в качестве мэра. Его обязанности временно были возложены на секретаря городского совета Игоря Терехова.

Дата выборов мэра Харькова

Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее, чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной радой.

После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 - в последнее воскресенье месяца.

Кандидаты в мэры

В бюллетенях для голосования харьковчане увидят список из 10 фамилий. Большая часть из них идут на выборы как самовыдвиженцы. Среди претендентов нынешний временный руководитель города и бывший мэр.

Виктор Величков (самовыдвижение) - пенсионер, в прошлом был генеральным директором агропромышленной компании "Агропартнер". Величков является членом "Оппозиционной платформы - За життя". На выборах президента в 2019 году был представителем кандидата Юрия Бойко. До 2015 года - депутат городского совета Лозовой Харьковской области от "Партии Регионов".

Михаил Добкин (самовыдвижение) - советник общественной организации "Наш дом Харьков". Баллотировался в мэры Харькова в 2020-м, но отказался от участия в пользу Геннадия Кернеса. В прошлые годы Добкин занимал руководящие должности в городском и областном советах: в 2006-2010 - мэр Харькова, в 2010-2014 - глава Харьковской ОГА. Возглавлял областную ячейку "Партии Регионов", баллотировался от данной политсилы в президенты в 2014 году. Депутат Верховной рады IV и VIII созывов.

Дмитрий Маринин (самовыдвижение) - аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии госуправления при Президенте Украины. В прошлом работал в органах местного самоуправления, занимал руководящие должности в коммунальных предприятиях. В 2010 - 2012 - заместитель мэра по вопросам ЖКХ, депутат горсовета Харькова от "Партии Регионов". Был осужден на 3 года лишения свободы по делу о хищениях, однако приговор отменили после апелляции.

Алина Мустафаева (самовыдвижение) - была избрана депутатом горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа". Занимается предпринимательской деятельностью в сфере аренды автомобилей. В бюллетене указано, что Мустафаева является руководителем ООО "Экокар". В прошлом Алина Мустафаева работала врачом Центра экстренной медицинской помощи Харькова.

Константин Немичев (самовыдвижение) - активист, глава харьковского областного отделения партии "Национальный корпус". Ветеран АТО, сержант, служил в батальоне Азов. Немичев участвовал в обороне Мариуполя, в боевых действиях в Широкино.

Владимир Плетнев - кандидат в мэры Харькова от "Партии Шария", адвокат. После местных выборов 2020 избран депутатом горсовета, председатель фракции "Партии Шария". Ранее Владимир Плетнев работал судьей Киевского районного суда Харькова, впоследствии был судьей Апелляционного суда, после отставки в 2018 году занялся адвокатской деятельностью.

Сергей Ряполов (самовыдвижение) - временно безработный, согласно записи в бюллетене. Активист, участник Евромайдана в Харькове. Ряполов является одним из потерпевших по обвинительному делу в отношении Геннадия Кернеса и его охранников из-за избиения и преследования участников Евромайдана 2014 в году. Ряполов баллотировался в депутаты от "Блока Светличной - Разом" в 2020 году, но не прошел в горсовет.

Александр Скорик - кандидат от "Европейской солидарности". С 2020 года является депутатом Харьковского горсовета, председатель фракции "Европейская солидарность". Александр Скорик возглавляет мясокомбинат "Мясной" в Богодухове, с 2017 года - генеральный директор предприятия.

Игорь Терехов - кандидат в мэры от "Блока Кернеса - Успешный Харьков". Именно он на данный момент исполняет обязанности городского головы. После местных выборов 2020 Терехов стал секретарем горсовета. На протяжении 10 лет работал заместителем Геннадия Кернеса, ранее - заместитель главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Денис Ярославский (самовыдвижение) - юрист ООО "Харьковский проектный институт". Безуспешно баллотировался в народные депутаты в 2019 году и в Харьковский горсовет на местных выборах 2020. Ранее Денис Ярославский работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях. До 2017 года - начальник Обуховского отделения полиции Киевщины.

Всего территориальная избирательная комиссия Харькова зарегистрировала для участия в выборах 13 претендентов, однако 3 человека отозвали свои кандидатуры.

С избирательной гонки снялись Валерий Говоров (депутат Харьковского облсовета), блогер Александр Кондрусик и руководитель "Партии пенсионеров" Николай Кукурика.

Предвыборные рейтинги

По данным социологический исследований, фаворитом у избирателей является нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов, а его главный оппонент - бывший мэр и экс-руководитель ХОГА Михаил Добкин.

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг" от 2-7 октября, прогноз результатов выборов в Харькове выглядит так:

Игорь Терехов - 57,6%

Михаил Добкин - 27,6%

Александр Скорик - 3,6%

Денис Ярославский - 3,6%

Алина Мустафаева - 2,5%

Константин Немичев - 2,1%

владимир Плетнев - 2,0%

Дмитрий Маринин - 0,5%

Виктор Величков - 0,1%

Также среди харьковчан провели опрос относительно того, кто по их мнению может одержать победу на выборах мэра 31 октября:

63% респондентов считают, что городским головой станет Игорь Терехов,

14% назвали победителем Михаила Добкина,

2% опрошенных указали другого кандидата,

21% затруднились ответить.

Социологическое исследование проводилось среди 1200 жителей Харькова в формате интервью, погрешность репрезентативности - не более 2,8%.

По данным опроса "Социс", Игорь Терехов на выборах мэра Харькова может набрать 52,3% поддержки избирателей. За Михаила Добкина готовы проголосовать 29,1% респондентов.

Третье место и 6,6% голосов харьковчане отдали бы экс-главе ХОГА Юлии Светличной, однако она не выдвинула свою кандидатуру. 1,4% опрошенных поддержали Алину Мустафаеву, 1,3% - Константина Немичева. Остальные кандидаты получили менее 1%. Опрос проводился 20-28 сентября, данные представлены среди тех, кто определился и собирается голосовать.

В весеннем исследовании (7-16 мая) от Киевского международного института социологии также лидировал Игорь Терехов с 36,5% голосов тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать.

У Михаила Добкина было 21,5% поддержки. За Юлию Светличную готовы были голосовать 15,2% харьковчан, за Евгения Мураева - 11,7%, за Александра Фельдмана - 6,9%. Стоит отметить, что Светличная, Мураев и Фельдман не баллотируются в мэры Харькова.

Как будет проходить голосование

Избирательные участки в Харькове откроются 31 октября в 08:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временно удостоверение гражданина Украины).

Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую.

Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.

Когда будут известны результаты выборов в Харькове

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова стартует после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00.

Срок установления результатов голосования определен ЦИК - не позднее, чем на 12 день со дня выборов мэра, т.е. до 12 ноября 2021 включительно.

Официальное оглашение итогов выборов в печатных СМИ - не позднее 5 дней от установления результатов Территориальной избирательной комиссией Харькова.

Какая вероятность и прогнозы на второй тур выборов

Согласно избирательному законодательству, второй тур голосования проводится если ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки избирателей. Также он может быть организован в случае, если одновременно два кандидата набрали наибольшее и равное количество голосов.

Дата проведения второго тура устанавливается не позже, чем через 21 день после первого дня голосования, в воскресенье.

По данным предвыборных рейтингов, победу уже в первом туре выборов мэра Харькова может одержать Игорь Терехов. Накануне голосования его поддерживает более 57% опрошенных жителей города.

В то же время при проведении второго тура наиболее вероятным оппонентом Терехова станет Михаил Добкин.

На вероятность проведения второго тура также влияет явка избирателей. Как предположил координатор ОПОРы в Харьковской области Николай Зинченко в комментарии РБК-Украина, явка харьковчан на выборах может оказаться невысокой.