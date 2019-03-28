Вибори 2019: головні новини дня

За два дні до виборів 2019 соціологи оприлюднили останні рейтинги кандидатів у президенти, а поліція приступила до цілодобової охорони виборчих дільниць. Детальніше про головні новини за 28 березня - у матеріалі РБК-Україна.

Соціологи оприлюднили нові рейтинги кандидатів

28 березня соціологи оприлюднили результати останніх опитувань по виборам. Так, за результатами опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології за 20-26 березня, лідером є Володимир Зеленський, якого підтримують 27,6% респондентів. На другому місці - Петро Порошенко (18,2%), на третьому - Юлія Тимошенко (12,8%).

Така ж трійка лідерів сформувалася і за результатами опитування групи "Рейтинг" за 22-27 березня. За результатами дослідження, Володимира Зеленського підтримують 26,6% респондентів, а Петра Порошенка і Юлію Тимошенко - по 17% респондентів.

Бойовики на Донбасі оголосили "мобілізацію" для недопуску жителів на вибори

За інформацією української розвідки, на окупованому Донбасі оголошена мобілізація". Метою таких дій бойовиків є недопуск місцевих жителів на вибори в Україні.

Як повідомляє розвідка, "окупаційна адміністрація" планує штучно обмежити кількість громадян, які змогли б приїхати на виборчі дільниці 31 березня.

Українці вважають, що після виборів ситуація в країні покращиться

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, 56% українців вважають, що ситуація в країні поліпшиться після виборів президента України. Разом з тим, 16% респондентів впевнені, що після виборів нічого не зміниться, а 10% передбачають погіршення ситуації.

Правоохоронці готуються до забезпечення правопорядку на виборах

З сьогоднішнього дня, 28 березня, правоохоронці взяли під цілодобову охорону всі виборчі дільниці в Україні. Крім того, поліція Києва, щоб не допустити можливих зривів голосування в день виборів, сформувала додаткові групи вибухотехніків і кінологів для перевірки повідомлень про "мінування" виборчих дільниць.

Також, за повідомленням Держслужби України з надзвичайних ситуацій, в день виборів у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві чергуватимуть 10 вертольотів.

ЦВК буде інформувати про явку на виборах три рази

Центральна виборча комісія буде повідомляти оперативну інформацію про явку на виборах 31 березня тричі: станом на 11:00, на 15:00 і станом на 20:00.