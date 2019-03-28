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В день голосування будуть чергувати 10 повітряних суден, - ДСНС

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 16:39
В день голосування будуть чергувати 10 повітряних суден, - ДСНС
Фото: Микола Чечоткін (mns.gov.ua)

Вони будуть розміщені в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві

В день виборів президента України чергуватимуть десять повітряних суден, які будуть розміщені в Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та в Києві. Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін.

За його словами, рятувальники ДСНС будуть вести цілодобовий моніторинг ситуації на об'єктах, залучених до виборів. Крім того, вони чергуватимуть на виборчих дільницях у складі координаційних груп при Національній поліції, а також будуть взаємодіяти з органами влади та службами цивільного захисту.

Нагадаємо, з 28 березня виборчі дільниці правоохоронці візьмуть під цілодобову охорону. В Національній поліції заявили, що охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

Зазначимо, що понад 400 правоохоронців притягнуто до цілодобової охорони майже двохсот окружних виборчкомів.

Додамо, що Національна поліція і МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. До забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисячі правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

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