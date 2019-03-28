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З'явилися останні президентські рейтинги

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 12:09
З'явилися останні президентські рейтинги
Фото: трійка кандидатів у президенти (колаж РБК-Україна)

Перед виборами в Україні з'явився останній рейтинг КМІС і Демократичних ініціатив

Згідно з даними останнього опитування перед виборами в Україні президентський рейтинг очолюють Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Повідомляється, що перед першим туром Зеленського готові підтримати 28,5% серед тих, хто вже визначився з вибором, Порошенка - 18,8%, Тимошенко - 13,3%. Далі з результатом 11,5% йде Юрій Бойко, Анатолій Гриценко (8,6%), Олег Ляшко (5,4), Ігор Смешко - (4,5), Олександр Вілкул - (4,1%) і Руслан Кошулинський (1,8).

За даними опитування, Зеленський заручився підтримкою Південного регіону, однак і в інших регіонах його рейтинг знаходиться на рівні 16-19%.

Порошенка підтримують 17% в Західному і 15% в Центральному регіонах, на Півдні 10% і 5% на Сході. Тимошенко має відносно рівномірну підтримку на Заході (11%), Півдні (10%) та Центрі (9%), однак на сході її рейтинг становить 3%. Бойка підтримують 25% респондентів на Сході, 10% на Півдні, 5% в Центрі і 3% на Заході. Гриценко: 10% на Заході, 5,5% в Центрі, 3% на Півдні і 2% на Сході. Підтримка Ляшка розподілена рівномірно - по 3-4% у всіх регіонах.

За даними опитування, Зеленський залишається лідером серед молоді, так як у віковій категорії до 30 років за нього готові проголосувати 45% виборців, далі підтримка знижується до 26% серед виборців віком 30-44 років, 12% - серед виборців 45-59 років і 6% - серед тих, кому за 60 років.

Порошенко найменше підтримує молодь у віці до 30 років (7%), а в інших категоріях підтримка на рівні 13-15%. Тимошенко молодь у віці до 30 років підтримує на рівні 3%, а найбільше - виборці від 45 років і старше (12%).

Для цього рейтингу опитали 1600 респондентів у всіх областях, крім Криму та окупованого Донбасу. Опитування профінансувало посольство Нідерландів.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідером залишається Зеленський, якого підтримують 26,6% тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати. Другу і третю позицію ділять Тимошенко і Порошенко - по 17,2%.

За даними свіжого опитування Центру Разумкова, Зеленський з мінімальним відривом випереджає Порошенка (24,8% проти 22,1%). Тимошенко з результатом 14,8% замикає трійку виборів.
 



 

Сьогодні оприлюднять останні опитування перед виборами
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