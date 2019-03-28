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Оприлюднені свіжі рейтинги кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 12:03
Оприлюднені свіжі рейтинги кандидатів у президенти
Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

Своє соцопитування оприлюднила група Рейтинг

Напередодні виборів в Україні найвищі шанси вийти у другий тур зберігають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лідером президентського рейтингу залишається Зеленський, якого підтримують 26,6% тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати на виборах.

Другу і третю позицію ділять Тимошенко і Порошенко - по 17,2%.

Оприлюднені свіжі рейтинги кандидатів у президенти

Далі йдуть Анатолій Гриценко - 9,8 %, Юрій Бойко - 9,5%, Олег Ляшко - 5,4%, Олександр Вілкул - 4,0%, Ігор Смешко - 3,5%, Руслан Кошулинський - 1,9%.

Оприлюднені свіжі рейтинги кандидатів у президенти

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 22-27 березня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, Володимир Зеленський (24,8%) з мінімальним відривом випереджає Петра Порошенка (22,1%) у рейтингу першого туру президентських виборів. Юлія Тимошенко перебуває на третьому місці (14,8%).

Нагадаємо, під час першого туру президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць.

Сьогодні оприлюднять останні опитування перед виборами Рейтинги кандидатів: Зеленський і Порошенко виходять у другий тур
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