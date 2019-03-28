Більшість українців вірять в покращення після виборів

Ілюстративне фото (УНІАН)

За останні півроку віра в покращення істотно зросла

Більшість громадян (56%) вважають, що ситуація в країні зміниться на краще внаслідок виборів президента України. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Крім того, 16% певні, що після виборів нічого не зміниться, і лише 10% прогнозують зміну ситуації на гірше.

Яка зазначають соціологи, оптимізм істотно зріс, якщо порівняти з серпнем 2018 року, коли лише 36% вірили у зміни на краще, а 30% вважали, що нічого не зміниться.

Серед прихильників різних кандидатів переважають оптимісти, найбільше – серед виборців Юлії Тимошенко (прогнозують зміни на краще 81% і лише 6% - на гірше) та Петра Порошенка (відповідно, 78% і 5%).

Опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Польовий етап дослідження проходив з 20 по 26 березня 2019 Всього було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і "Демократичних ініціатив", на сьогоднішній день найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів в Україні зберігають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування у першому турі президентських виборів 2019, перевищила 300 тисяч осіб.