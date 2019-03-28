Поліція Києва підготувалася до "мінування" дільниць у день виборів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додатково сформовано 13 груп вибухотехніків

Для того, щоб не допустити можливих зривів голосування у день виборів президента України, додатково сформовано також 13 груп вибухотехніків та кінологів для перевірки повідомлень про замінування виборчих дільниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що на території столиці вже створено 13 окружних та 1105 дільничних виборчих комісій (ДВК). Загалом до охорони правопорядку на дільницях буде залучено близько 6000 поліцейських.

Також правоохоронці супроводжуватимуть членів ДВК під час проведення голосування "на дому". До того ж, у кожній окружній виборчій комісії створені резервні мобільні групи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що напередодні виборів з 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону. Цілодобова охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

РБК-Україна писало, що Національна поліція та МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. До забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.