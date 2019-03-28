В ОРДЛО оголосили "мобілізацію" для недопуску жителів на вибори

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На вибори в Україні намагаються не пустити жителів окупованих територій

На окупованому Донбасі оголосили "мобілізацію", щоб не допустити місцевих жителів на вибори в Україні. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Максим Парута.

Зокрема, за даними Головного управління розвідки Міноборони, окупаційна адміністрація посилює підготовку "мобілізаційного резерву". З 23 березня на базі незаконних підрозділів проводиться "мобілізація" серед працівників бюджетних установ та підприємств на десятиденні збори для занять з вогневої підготовки, захисту від зброї масового ураження і т. д.

"У той же час окупаційна адміністрація шляхом залучення мешканців тимчасово окупованій території Донбасу до мобілізаційних заходів планує штучно обмежити кількість громадян, які змогли б приїхати на виборчі дільниці 31 березня для участі у виборах президента України", - додав Праута.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки заявила, що спецслужби Росії готують серії провокацій на виборах у східній частині України.

Крім того, повідомлялося, що в ОРДЛО готуються до протестів в ході виборів в Україні.