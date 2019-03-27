Україна вимагає від РФ припинити будь-які спроби впливу на вибори, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Україна не дозволить РФ і бойовикам зривати вибори на Донбасі через порушення режиму тиші

Україна вимагає від Російської Федерації припинити будь-які спроби впливу на вибори в Україні через ескалацію на фронті. Про це у Facebook заявила віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

За її словами, Україна не дозволить РФ і бойовикам зривати вибори на Донбасі через порушення режиму тиші.

"Звернули увагу ОБСЄ на той факт, що через обстріли не відкрита дільниця у Катеринівці, на Луганщині (106 округ, там зареєстровано більше 270 виборців). Звільнений від окупаційних військ Український Донбас обиратиме президента України - Верховного головнокомандуючого. Не дозволимо нікому зривати наші вибори", - написала Ірина Геращенко.

Крім того, під час зустрічі в Мінську представник контактної групи Євген Марчук нагадав представникам ОБСЄ про чергові збиті Збройними силами України новітні російські безпілотники, які проводили розвідувальну діяльність на Луганщині.

Ірина Геращенко зазначила, що українська сторона покладає повну відповідальність на Росію як окупанта за зрив відкриття КПВВ "Золоте" і блокаду реконструкції аварійного мосту в Станиці Луганській.

"Вимагаємо від РФ негайно зняти свій блок-пост, що незаконно встановили на залишках зруйнованого мосту, розмінувати прилеглі території і забезпечити режим тиші для проведення реконструкції. Очікуємо більш жорсткої публічної позиції від ОБСЄ щодо блокади гуманітарних питань Москвою, вважаємо, що ця проблема має бути обговорена в штаб- квартирі ОБСЄ в Відні", - підкреслила віце-спікер.

Також українська сторона засудила дії окупаційного режиму в Криму, де сьогодні відбуваються облави "в стилі фашистських режимів" і обшуки в родинах кримських татар.

"Мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України. Крим - це Україна і ми чекаємо, що СММ почне моніторити безпекову ситуацію в Керченській протоці і в Криму. Вимагаємо припинити тиск на кримських татар», - заявила Ірина Геращенко.

Під час зустрічі ТКГ російська сторона категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на політв‘язнів Кремля як в форматі 25/25, так і в вузькому форматі.

"Представники РФ вчергове відмовилися від своїх громадян і повторили мантру про "внутрішній конфлікт" й що "Київ має домовлятися з Луганськом і Донецьком"", - підкреслила Ірина Геращенко.

РБК-Україна повідомляло, що Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку. За словами представника України в ТГК Євгена Марчука про відповідний намір Україна проінформувала нотами лідерів країн Нормандської четвірки.

Крім того, відкритий пункт пропуску "Золоте" в Луганській області не може функціонувати через блокування роботи пропуску з боку бойовиків.