Спецслужби РФ надзвичайно активізувалися у соцмережах напередодні виборів

Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

СБУ просить українців повідомляти про пропозиції щодо розповсюдження у соцмережах фейкової інформації

Служба безпеки України повідомляє, що напередодні виборів в Україні у соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації. Про це прес-служба відомства повідомляє у своєму Facebook.

У СБУ зазначають, що РФ усіма засобами намагається вплинути на виборчий процес через маніпулятивний вплив на електоральні настрої громадян України з використанням ресурсів мережі Інтернет.

"Співробітники Служби безпеки України у ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки протягом 2019 року фіксують потужну активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі нашої держави напередодні виборів президента", - сказано у повідомленні.

Так, упродовж січня-березня 2019 року оперативники української спецслужби викрили та припинили протиправну діяльність розгалуженої та глибоко законспірованої агентурної мережі Інтернет-агітаторів, до якої входили жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

"Учасники мереж за вказівкою своїх російських кураторів через соціальні мережі "Facebook", "ВКонтакте" та "Twitter" поширювали в регіональних і загальнодержавних сегментах мережі Інтернет деструктивні матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації напередодні та під час проведення президентських виборів у країні", - зазначили у СБУ.

Зокрема, за перший квартал 2019 року СБУ задокументувала 17 фактів втручання російських спецслужб у виборчі процеси в країні через проплачене поширення фейкової інформації. Зокрема, 26 березня у Запоріжжі співробітники СБУ викрили чергового антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв на користь Росії.

Правоохоронці встановили, що для протиправної діяльності кураторами з РФ використовувались понад п’ятдесят груп у соціальних мережах з аудиторією понад півтора мільйона користувачів.

Наразі продовжується проведення контррозвідувальних заходів та вирішується питання щодо притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, спецслужба звертається до українських користувачів інтернету з проханням бути уважними і у разі отримання від невідомих осіб пропозицій щодо поширення у соцмережах фейкової інформації, насамперед антиукраїнського спрямування, повідомляти на гарячу лінію СБУ (0 800 501 482).

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про підготовку чергового інформаційного вкидання напередодні виборів 2019, який буде стосуватися нібито листування між керівництвом СБУ та МВС.

Як писало РБК-Україна раніше, російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента.