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Соціологи назвали лідерів президентських перегонів перед виборами

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 18:20
Соціологи назвали лідерів президентських перегонів перед виборами
Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

У рейтингу Центру Разумкова розрив між Зеленським і Порошенком мінімальний

Напередодні голосування найвищі шанси вийти в другий тур президентських виборів 2019 мають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Серед кандидатів на президентську посаду лідером є Зеленський - серед усіх респондентів за нього збираються проголосувати 18,8% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме - 24,8%).

Другу позицію займає Порошенко (відповідно 15,7% і 22,1%), третю - Тимошенко (відповідно 11,5% і 14,8%). 

Соціологи назвали лідерів президентських перегонів перед виборами

razumkov.org.ua

За Юрія Бойка мають намір проголосувати 7,3% усіх респондентів і 10,0% тих, хто прийде на вибори і визначився, за кого голосуватиме, за Анатолія Гриценка - відповідно 6,1% і 8,2%, за Олега Ляшка - відповідно 4,7% і 6,0%, за Олександра Вілкула - відповідно 3,3% і 4,6%, за Ігоря Смешка - відповідно 2,9% і 3,7%, за Руслана Кошулинського - відповідно 1,1% і 1,5%, за Олександра Шевченка - відповідно 1,0% і 1,5%.

Кожен з інших кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.

За даними опитування, чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за Зеленського (їх частка зростає від 6% серед тих, кому 60 і більше років, до 39% серед молоді віком від 18 до 29 років). Порошенко менш популярний у наймолодшій віковій групі (серед респондентів віком менше 30 років за нього збираються голосувати 9%). Тимошенко найбільшу підтримку має серед виборців віком 50-59 років (14%) і віком 60 і більше років (18%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 року серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, третина громадян (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться в результаті виборів президента України. У той же час 32% вважають, що вона не зміниться, 10% - взагалі мають негативні очікування від виборів.

Виборчу адресу змінили понад 300 тисяч українців Прибрати зайвого: з ким і як планують виходити у другий тур виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко
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