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Відзавтра поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 14:45
Відзавтра поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра на виборчі дільниці завезуть бюлетені

Напередодні виборів президента України з 28 березня поліція візьме виборчі дільниці під цілодобову охорону. Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Зазначається, що цілодобова охорона буде забезпечена з моменту завезення бюлетенів у дільничні виборчі комісії.

Станом на ранок виборчі бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій.  Передача бюлетенів у дільничні виборчі комісії почнеться завтра зранку. 

Наразі особовий склад поліції переведений на посилений варіант несення служби. В регіонах збільшена кількість слідчо-оперативних груп, піших нарядів та автопатрулів.  

Раніше повідомлялося, що понад 400 правоохоронців залучені до цілодобової охорони майже двохсот окружних виборчкомів.

РБК-Україна писало, що Національна поліція та МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. До забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

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