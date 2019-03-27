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Мороз зняв свою кандидатуру з виборів

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 18:24
Мороз зняв свою кандидатуру з виборів
Фото: Олександр Мороз (nrcu.gov.ua)

Політик зазначив, що з цього часу просить не вважати його кандидатом на пост президента

Кандидат у президенти України Олександр Мороз зняв свою кандидатуру. Про це він повідомив в Facebook.

Політик зазначив, що з цього часу просить не вважати його кандидатом на пост президента України

"Політрада партії, яка висунула мою кандидатуру на пост президента України, на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонної фальсифікації виборів. Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії - політичному фарсі, змирившись з його суттю", - написав Мороз.

Мороз зняв свою кандидатуру з виборів

Відзначимо, що кандидати в президенти могли зняти свою кандидатуру тим самим відмовившись від участі в виборах 2019 тільки до 7 березня. Мороз залишиться в списку кандидатів в бюлетені.

Як відомо, Мороз є екс-главою Верховної ради України. Він кілька разів балотуватися на пост президента України. На виборах в 1994 і 1999 роках він в першому турі отримував третє місце. Також він балотуватися в 2004 і 2010 роках.

Нагадаємо, 25 січня 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Мороза кандидатом у президенти України.

Відзначимо, що раніше ще один кандидат у президенти України на виборах 2019 Сергій Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури. 7 березня ЦВК скасувала реєстрацію Кривоноса кандидатом на пост президента.

Також 1 березня мер Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з виборів президента України і підтримував кандидатуру Анатолія Гриценка.

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