В Сумах прогремели взрывы: регион находится под атакой "Шахедов"

В ночь на воскресенье, 24 августа, в украинском городе Сумы прогремели взрывы. Регион находился под атакой российских ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

По данным Воздушных сил, около 02:00 в воздушном пространстве Сумской области зафиксированы вражеские ударные дроны.

А уже в 02:46 "Суспільне" сообщило о взрывах в городе. Через 15 минут были слышны повторные звуки взрывов.

Заметим, что по состоянию на 03:30 о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обновлено в 04:00

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, последствия атак на город выясняются.

В то же время, по словам исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря, часть взрывов, которые слышали в городе, была за пределами Сумской общины.

В городе работают огневые группы, предварительно, погибших или раненых нет.

Напомним, вечером субботы, 23 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов. Более того, также предупреждалось об угрозе баллистического удара. Уже в 01:14 24 августа Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных дронов и баллистики. Однако пока новые группы беспилотников фиксируются в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Сумской области

В ночь на 18 августа российские войска обстреляли Сумскую область, попав по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

В Шосткинской громаде пострадал жилой сектор: повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары, которые ликвидировали, жертв нет.

Также обстрелы коснулись Сумского государственного университета - один из корпусов разрушен, огонь тушили до утра. Кроме того, зафиксированы попадания по другим гражданским объектам в регионе.