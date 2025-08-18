Разрушен корпус университета: как выглядит СумГУ после атаки (фото)

Российская армия снова атаковала Сумы - под удар попал Сумской государственный университет. В результате обстрелов ракетой и дронами один из корпусов разрушен, еще один поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Кордон.Медиа" в Telegram .

Вечером 17 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Сумах. В результате атаки поврежден главный корпус Сумского государственного университета (СумГУ). Уже ночью, 18 августа, враг нанес новый удар - на этот раз четырьмя дронами-камикадзе. Один из корпусов университета был фактически разрушен.

Работники университета сейчас пытаются спасти то, что осталось после обстрелов. Вместе со спасателями они выносят из помещений мебель и технику, которые уцелели.

Также в городе повреждены жилые дома - в двух пятиэтажках выбило окна и разрушило балконные рамы.

Для жителей, чьи дома пострадали от ударов, во дворе домов на улице Николая Сумцова, 4 и 8, развернут мобильный штаб. Он будет работать до 17:00.

Фото: последствия атаки РФ, Сумской государственный университет (Кордон.Медиа)

Это уже не первая атака на СумГУ

Россия уже не в первый раз регулярно обстреливает Сумской государственный университет. В частности, 3 сентября 2024 года по учебному корпусу уже наносили удар. А 13 апреля этого года россияне атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами - тогда погибли 35 человек, был поврежден корпус университета и конгресс-центр.