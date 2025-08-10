Российский дрон ударил по зданию Сумской ОВА

Вражеский дрон 10 августа ударил по Сумской ОВА. Админздание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Как сообщают, сегодня утром российский беспилотник нанес удар по крыше здания Сумской областной государственной администрации в центре города. По информации, пострадавших нет. Россия системно атакует административные и гражданские объекты, пытаясь давить на местное население и посеять панику. Поэтому власти призывают жителей и гостей Сумщины во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и важных объектов инфраструктуры.