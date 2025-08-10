Российский дрон ударил по зданию Сумской ОВА
Вражеский дрон 10 августа ударил по Сумской ОВА. Админздание было повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Как сообщают, сегодня утром российский беспилотник нанес удар по крыше здания Сумской областной государственной администрации в центре города.
По информации, пострадавших нет.
Россия системно атакует административные и гражданские объекты, пытаясь давить на местное население и посеять панику.
Поэтому власти призывают жителей и гостей Сумщины во время воздушных тревог избегать пребывания вблизи административных зданий и важных объектов инфраструктуры.
Удар по Сумам
Сумы ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. 26 июля, оккупанты с утра атакуют город дронами. Из-за атаки в Сумах наблюдались проблемы со светом и водой.
Позже местные власти сообщили об ударах по объектам гражданской инфраструктуры и "прилете" в нежилое помещение.
Нардеп Александр Качура распространил видео удара по Сумской ОГА. Источники РБК-Украина в правоохранительных подтвердили это.