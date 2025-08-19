ua en ru
Враг атаковал жилой дом в Сумской громаде: есть пострадавшие

Вторник 19 августа 2025 01:30
Враг атаковал жилой дом в Сумской громаде: есть пострадавшие
Автор: Маловичко Юлия

Около полуночи враг попал дроном по жилому дому в Песчанском старостате Сумской громады. В результате атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Около часа назад вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады. От удара дом загорелся, предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ информируют, что в регионе есть угроза атаки беспилотниками - под риском Сумы, Конотоп, Шостка, Недригайлов и некоторые другие населенные пункты.

Атака Сумской области 18 августа

Как известно, накануне в Шосткинской общине под российский удар попал жилой сектор. Огонь охватил дома и хозяйственные постройки. Пожары потушили, обошлось без пострадавших.

Также россияне попали по Сумскому государственному университету. Разрушен один из корпусов. Пожар тушили вплоть до утра.

Оккупанты также попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, 15 августа россияне атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.

Сообщалось также о вражеском ударе по зданию Сумской ОГА 10 августа. К счастью, никто не пострадал.

