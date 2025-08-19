Враг атаковал жилой дом в Сумской громаде: есть пострадавшие

Около полуночи враг попал дроном по жилому дому в Песчанском старостате Сумской громады. В результате атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Около часа назад вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады. От удара дом загорелся, предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается спасательная операция, на месте работают экстренные службы.

Воздушные силы ВСУ информируют, что в регионе есть угроза атаки беспилотниками - под риском Сумы, Конотоп, Шостка, Недригайлов и некоторые другие населенные пункты.

Атака Сумской области 18 августа

Как известно, накануне в Шосткинской общине под российский удар попал жилой сектор. Огонь охватил дома и хозяйственные постройки. Пожары потушили, обошлось без пострадавших.

Также россияне попали по Сумскому государственному университету. Разрушен один из корпусов. Пожар тушили вплоть до утра.

Оккупанты также попали по объектам гражданской инфраструктуры.