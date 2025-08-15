ua en ru
Удар по рынку в центре Сум: спасатели показали последствия (фото, видео)

Сумы, Пятница 15 августа 2025 21:01
UA EN RU
Удар по рынку в центре Сум: спасатели показали последствия (фото, видео) Фото: Россия ударила по рынку в Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области в Facebook.

В ГСЧС напомнили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар.

Спасатели прибыли на место атаки и начали тушить пожары. Из-за угрозы повторных ударов они временно прерывали работу.

Фото: последствия удара РФ по Сумам (facebook.com/DSNSSUMY)

"В настоящее время все очаги горения ликвидированы", - отметили в ГСЧС.

При этом пострадавших, по предварительной информации, нет.

Атака на Сумы

Напомним, российский дрон атаковал центральный рынок в Сумах сегодня, 15 августа, вечером.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров после атаки обнародовал видео, на котором можно было заметить сильный пожар.

При этом в Министерстве обороны России заявили, что они якобы не атаковали Сумы и другие украинские города.

Россияне цинично обвинили Украину в провокации перед встречей российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

