Белград заявил о приостановке санкций США против связанной с Россией компанией NIS
США, вероятно, приостановили санкции против российско-сербской нефтяной компании NIS. Ограничения против нее ввели из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.
"NIS получила лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которая позволяет ей продолжать работу до 23 января. Это означает, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево сможет возобновить работу после 36 дней простоя", - сказала Джедович.
Санкции Вашингтона против NIS, введенные в рамках давления на энергетический сектор России, привели к остановке в начале декабря единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% сербского рынка.
Стоит заметить, что "Газпром" является мажоритарным акционером NIS. Он владеет 44,9% акций.
Национализация НПЗ в Сербии
Напомним, в конце ноября стало известно, что Сербия готовит изменения в закон о бюджете, которые могут открыть путь к национализации нефтеперерабатывающего завода NIS, находящегося под санкциями США.
Санкции в отношении NIS были введены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках ограничений против российского нефтяного сектора.
Завод является ключевым объектом энергетической инфраструктуры Сербии и ранее уже оказывался в центре дискуссий из-за санкционного давления.
Близкая соратница президента Сербии Александра Вучича Ана Брнабич заявила, что парламент рассмотрит соответствующие поправки, подготовленные правящей партией. По ее словам, одна из них предусматривает возможность взять NIS под контроль в определенный момент.