Белград заявил о приостановке санкций США против связанной с Россией компанией NIS

США, вероятно, приостановили санкции против российско-сербской нефтяной компании NIS. Ограничения против нее ввели из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

"NIS получила лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которая позволяет ей продолжать работу до 23 января. Это означает, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево сможет возобновить работу после 36 дней простоя", - сказала Джедович. Санкции Вашингтона против NIS, введенные в рамках давления на энергетический сектор России, привели к остановке в начале декабря единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает около 80% сербского рынка. Стоит заметить, что "Газпром" является мажоритарным акционером NIS. Он владеет 44,9% акций.