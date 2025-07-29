Последнее предупреждение: США в пятый раз отложили санкции против нефтяной компании в Сербии

Соединенные Штаты в пятый и последний раз отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS, принадлежащей россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания NIS, в которой "Газпром нефти" принадлежит 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а правительству Сербии - 29,9%, управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчеве, недалеко от Белграда.

"Приоритет для нас - поддержка стабильных поставок нефтепродуктов и исключение NIS из списка санкций OFAC. Важнейшим фактором для этого является прогресс в диалоге между США и Россией", - отметила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

Отмечается, что отсрочка экономических ограничений составит один месяц, и дальнейшее их продление будет невозможным.

Что предшествовало

В июле компания обратилась в США с просьбой получить специальную лицензию, которая отсрочивает полное применение санкций и позволяет компании продолжать свою деятельность после 29 июля. Лицензия позволяет NIS избежать полного применения санкций.

До этого времени NIS уже четыре раза получала специальные лицензии от Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Ранее мы писали, что российской "Газпром нефти" дали 45 дней на то, чтобы выйти из состава сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США впервые ввело санкции против российского нефтяного сектора 10 января, сначала предоставив "Газпром нефти" 45 дней для выхода из состава акционеров NIS.

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