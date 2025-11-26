Сербия готовит основания для национализации российского НПЗ

Сербия готовит поправку к закону о бюджете, которая позволит национализировать российский нефтеперерабатывающий завод, оказавшийся под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что сербское правительство готовит поправку к проекту закона о бюджете, которая позволит стране получить право собственности над российским нефтеперерабатывающим заводом NIS, находящимся под санкциями США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против российского нефтяного сектора в январе, включая NIS.

Ана Брнабич, близкая соратница президента Сербии Александара Вучича, заявила, что парламент начнет обсуждение поправок к закону о бюджете, подготовленных правящей партией страны SNP.

"Одна из поправок, которые будут поданы, будет предусматривать обстоятельство, что в определенный момент мы возьмем под контроль NIS", - сказала Брнабич.

Вучич также ранее заявил, что нефтеперерабатывающий завод NIS закроется через четыре дня, если Соединенные Штаты не отменят санкции, что рискует поставками топлива в преддверии зимы.