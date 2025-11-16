Без национализации: Сербия дала еще неделю на поиск покупателя для компании "Газпрома"
Сербия дала россиянам еще неделю для того, чтобы найти покупателей на активы компании NIS, большая часть которой находится в российской собственности. Таким образом Сербия хочет предотвратить санкции США против NIS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Сербии Александара Вучича.
Вучич заявил, что хочет любой ценой избежать необходимости национализировать NIS. Правительство, сказал он, поддерживает его в этом вопросе. Во время правительственного заседания 16 ноября Вучич подчеркнул, что санкции США против NIS пока для Сербии не ощутимы - поскольку Белград, мол, "хорошо подготовился".
"Мы хорошо подготовились, имеем достаточно запасов топлива и нет причин для паники. К следующему воскресенью мы должны иметь решение для NIS, и я надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми российские партнеры ведут переговоры, согласятся вести переговоры о собственности, что будет означать, что мы сможем сообщить об этом совместным письмом", - отметил он.
При этом Вучич пояснил, что причина, по которой он так избегает необходимости национализировать активы NIS - это якобы то, что компания "не находится в нашей преимущественной собственности". Поэтому он хочет, чтобы Сербия и ее правительство "исчерпали все возможности" решения проблемы, прежде чем прибегать к национализации.
Санкции США против NIS: что известно
NIS - фактически единственная нефтеперерабатывающая компания в Сербии, которая обеспечивает большинство нефтяных потребностей страны. Однако она большей частью принадлежит России: так, сербско-российское подразделение "Газпрома" Gazprom Neft владеет 44,9% акций компании, сам "Газпром" - 11,3%. Правительству Сербии принадлежит только 29,9%.
Проблема заключается в том, что NIS управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево близ Белграда. Мощности завода в Панчево составляют 4,8 млн тонн в год. Против компании с января 2025 года действовали американские санкции, но впоследствии Вашингтон согласился их приостановить - взамен выдвинул требование полного выхода РФ из владения заводом.
В конце сентября США уже в седьмой раз отложили возобновление санкций против компании. Тогда, после серии отсрочек США заявили, что санкции будут применены против NIS с 8 октября. Но по состоянию на середину ноября NIS до сих пор не изменила структуру собственности и фактически находится под санкциями США.