ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Без национализации: Сербия дала еще неделю на поиск покупателя для компании "Газпрома"

Сербия, Воскресенье 16 ноября 2025 21:58
UA EN RU
Без национализации: Сербия дала еще неделю на поиск покупателя для компании "Газпрома" Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сербия дала россиянам еще неделю для того, чтобы найти покупателей на активы компании NIS, большая часть которой находится в российской собственности. Таким образом Сербия хочет предотвратить санкции США против NIS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Сербии Александара Вучича.

Вучич заявил, что хочет любой ценой избежать необходимости национализировать NIS. Правительство, сказал он, поддерживает его в этом вопросе. Во время правительственного заседания 16 ноября Вучич подчеркнул, что санкции США против NIS пока для Сербии не ощутимы - поскольку Белград, мол, "хорошо подготовился".

"Мы хорошо подготовились, имеем достаточно запасов топлива и нет причин для паники. К следующему воскресенью мы должны иметь решение для NIS, и я надеюсь, что азиатские и европейские партнеры, с которыми российские партнеры ведут переговоры, согласятся вести переговоры о собственности, что будет означать, что мы сможем сообщить об этом совместным письмом", - отметил он.

При этом Вучич пояснил, что причина, по которой он так избегает необходимости национализировать активы NIS - это якобы то, что компания "не находится в нашей преимущественной собственности". Поэтому он хочет, чтобы Сербия и ее правительство "исчерпали все возможности" решения проблемы, прежде чем прибегать к национализации.

Санкции США против NIS: что известно

NIS - фактически единственная нефтеперерабатывающая компания в Сербии, которая обеспечивает большинство нефтяных потребностей страны. Однако она большей частью принадлежит России: так, сербско-российское подразделение "Газпрома" Gazprom Neft владеет 44,9% акций компании, сам "Газпром" - 11,3%. Правительству Сербии принадлежит только 29,9%.

Проблема заключается в том, что NIS управляет единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево близ Белграда. Мощности завода в Панчево составляют 4,8 млн тонн в год. Против компании с января 2025 года действовали американские санкции, но впоследствии Вашингтон согласился их приостановить - взамен выдвинул требование полного выхода РФ из владения заводом.

В конце сентября США уже в седьмой раз отложили возобновление санкций против компании. Тогда, после серии отсрочек США заявили, что санкции будут применены против NIS с 8 октября. Но по состоянию на середину ноября NIS до сих пор не изменила структуру собственности и фактически находится под санкциями США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вучич Сербия Российская Федерация
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт