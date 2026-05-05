Потери РФ превышают мобилизацию 5 месяцев подряд. Украина готовит врагу новую "планку"

"За апрель уничтожено или тяжело ранено 35 203 российских военных - все поражения подтверждены на видео. Это означает, что уже пятый месяц подряд Россия теряет больше, чем способна мобилизовать, и постепенно захлебывается потерями. Уверенно движемся к показателю 50 000 ликвидированных оккупантов ежемесячно", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что целью Украины является достижение такого уровня потерь российских оккупантов, при котором их дальнейшее продвижение станет невозможным.

"Продолжаем системно усиливать защиту неба. Дроны-перехватчики уже стали неотъемлемой частью ПВО: 194 подразделения имеют подтвержденные сбития Shahed и в очередной раз фиксируем рекордные показатели перехватов", - рассказал министр обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество поражений на расстоянии более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза - по сравнению с февралем.

Президент также отметил необходимость роста количества роботизированных миссий. Он отметил, что в апреле было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК.