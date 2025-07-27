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Вторичных санкций не будет? Китай и США хотят продлить "тарифное перемирие" на 90 дней

Китай, Воскресенье 27 июля 2025 19:49
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Вторичных санкций не будет? Китай и США хотят продлить "тарифное перемирие" на 90 дней Фото: США и Китай могут обсудить тарифное перемирие и судьбу TikTok
Автор: Антон Корж

США и Китай могут продлить так называемое "тарифное перемирие" во время переговоров в Стокгольме, которые начнутся 28 июля. Вероятный срок продления составит не менее 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Собственные источники, знакомые с намерениями США и Китая, подтвердили изданию, что обе страны хотели бы продолжить "тарифное перемирие". Срок договоренности, заключенной Пекином и Вашингтоном в мае, истекает 12 августа.

Переговоры в Стокгольме не принесут конкретных прорывов, поскольку запланирован обмен мнениями вокруг спорных вопросов между США и Китаем. Однако стороны хотят договориться не вводить новых тарифов и не "эскалировать" напряженность вокруг "торговых войн".

Китай также планирует надавить на США с требованием отменить 20%-ные "фентаниловые" тарифы, которые ввел президент Дональд Трамп. Однако нет никаких признаков, что Соединенные Штаты согласятся на требование Пекина.

Общий средний тариф на китайские товары, которые экспортируются в США, уже сейчас составляет примерно 51,1%, пишет издание. Китай хочет существенного снижения тарифных барьеров.

"Китай всегда занимал конструктивную позицию и настаивал на решении вопросов путем равноправного диалога и консультаций... Китай готов сотрудничать с США, чтобы использовать экономические и торговые переговоры в Швеции как возможность для постоянного укрепления консенсуса, накопления взаимного доверия, уменьшения ошибочных оценок и укрепления сотрудничества", - заявил рупор правящей Коммунистической партии Китая, газета "Жэньминь Жибао".

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент подтвердил в эфире одного из американских телеканалов, что планирует договариваться о продлении "тарифного перемирия". А министр торговли США Говард Лутник заявил, что среди тем обсуждения может быть также вопрос TikTok - эту платформу могут запретить в США, если она не сменит владельца.

Вторичные санкции и требование Трампа

При этом неизвестно, как именно повлияют переговоры о "тарифном перемирии" на ультиматум, который выдвинул Трамп России и покупателям российских энергоресурсов.

Напомним, что Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции.

При этом вторичные санкции коснутся также покупателей российской нефти - в первую очередь Китая, Индии и Турции. Особенно достанется Китаю, который активно поддерживает российский режим.

На Китай сейчас и без того идет бешеное давление со стороны США. Так, посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что "Китай просчитался" и должен срочно прекратить "субсидирование российской войны". А в ООН США обвинили Пекин в прямой поддержке российской агрессии в Украине.

Евросоюз со своей стороны в очередной раз выдвинул Китаю требование прекратить помогать России в войне против Украины. Также ЕС ввел санкции против нескольких китайских банков, которые работали с россиянами - из-за чего в Китае началась истерика и полетели требования отменить эти ограничения.

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