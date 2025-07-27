Вторичных санкций не будет? Китай и США хотят продлить "тарифное перемирие" на 90 дней

США и Китай могут продлить так называемое "тарифное перемирие" во время переговоров в Стокгольме, которые начнутся 28 июля. Вероятный срок продления составит не менее 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post .

Собственные источники, знакомые с намерениями США и Китая, подтвердили изданию, что обе страны хотели бы продолжить "тарифное перемирие". Срок договоренности, заключенной Пекином и Вашингтоном в мае, истекает 12 августа.

Переговоры в Стокгольме не принесут конкретных прорывов, поскольку запланирован обмен мнениями вокруг спорных вопросов между США и Китаем. Однако стороны хотят договориться не вводить новых тарифов и не "эскалировать" напряженность вокруг "торговых войн".

Китай также планирует надавить на США с требованием отменить 20%-ные "фентаниловые" тарифы, которые ввел президент Дональд Трамп. Однако нет никаких признаков, что Соединенные Штаты согласятся на требование Пекина.

Общий средний тариф на китайские товары, которые экспортируются в США, уже сейчас составляет примерно 51,1%, пишет издание. Китай хочет существенного снижения тарифных барьеров.

" Китай всегда занимал конструктивную позицию и настаивал на решении вопросов путем равноправного диалога и консультаций... Китай готов сотрудничать с США, чтобы использовать экономические и торговые переговоры в Швеции как возможность для постоянного укрепления консенсуса, накопления взаимного доверия, уменьшения ошибочных оценок и укрепления сотрудничества", - заявил рупор правящей Коммунистической партии Китая, газета "Жэньминь Жибао".