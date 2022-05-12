Друга фаза війни та контрнаступ під Харковом: новини за 11 травня

Війна в Україні перейшла в другу фазу, контрнаступ під Харковом просунувся, окупаційна влада Херсонської області проситиме Путіна включити регіон до складу Росії. Докладніше про те, що сталося у середу, 11 травня – в матеріалі РБК-Україна.

Фаза №2. Маріуполь і "Азовсталь", Харків і Донбас: що відомо про хід війни та втрати противника

Війна в Україні перейшла в другу фазу. Наразі українські захисники продовжують стримувати широкомасштабний наступ Росії, але попереду ще тривалий період боротьби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційних представників Сил оборони України.

"Війна переходить у нову фазу, ворог не зміг здолати Україну ні за три дні, ні за два місяці, ні до 9 травня, як планував. Наші захисники і захисниці героїчно тримають оборону. Третій місяць триває повномасштабне вторгнення і за цей період можна зробити певні висновки, підвести певні підсумки. Війна фактично перейшла у другу фазу і цим водорозділом фактично є оборона Києва", - повідомила Маляр.

Контрнаступ під Харковом просунувся. ЗСУ знаходяться в 10 км від кордону з Росією, - ISW

Контрнаступ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти російські війська до кордону. Збройні Сили України вже наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 км. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW говориться, що російські сили з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з РФ.

Окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна. Проситиме включити до складу Росії.

Окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до голови Кремля Володимира Путіна. Проситиме приєднати регіон до складу Росії.

"Місто Херсон - це Росія, жодних ХНР ("Херсонської народної республіки" - ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення "керівництва" Херсонської області до президента Російської Федерації, і буде прохання ввести область у складі повноцінного регіону Російської федерації", - заявив заступник голови окупаційної обласної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов.

Понад 120 автівок, землі та будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Личаківський районний суд Львова арештував понад 120 автівок, земельні ділянки та будівлі, що належать підприємствам родичів народних депутатів від колишньої ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна сума капіталу склала понад 80 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР у Льові провели обшуки на майже 30 об`єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств їх родичів.

Україну накриє "грозовим штормом": синоптики оголосили I рівень небезпечності

Погода в Україні у четвер 12 травня буде з поривами штормового вітру, дощем та грозами на більшості територій. При цьому нас чекає потепління до літніх температур, місцями +29 градусів.

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