Контрнаступ під Харковом просунувся. ЗСУ знаходяться в 10 км від кордону з Росією, - ISW

Контрнаступ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти російські війська до кордону. Збройні Сили України вже наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві заявили, що українські військові звільнили кілька міст на північ від Харкова і продовжили свій контрнаступ.

У звіті ISW говориться, що російські сили з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з РФ.

"Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відволікати російські війська і ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також були зупинені успішною українською обороною. Контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам погрожувати російським тилам своїми обстрілами і подальшими атаками", - йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що якщо українські військові успішно продовжать контрнаступ і російські війська зазнають поразки на харківському напрямку, то це паралізує наступальні операції окупантів в районі Ізюма.