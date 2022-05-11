Контрнаступ під Харковом просунувся. ЗСУ знаходяться в 10 км від кордону з Росією, - ISW
Контрнаступ на північ від Харкова продовжує успішно відтісняти російські війська до кордону. Збройні Сили України вже наблизилися до українсько-російського кордону в межах 10 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
У відомстві заявили, що українські військові звільнили кілька міст на північ від Харкова і продовжили свій контрнаступ.
У звіті ISW говориться, що російські сили з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск контрнаступу і перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з РФ.
"Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відволікати російські війська і ресурси від розгортання на інші напрямки наступу, де бойові дії також були зупинені успішною українською обороною. Контрнаступ завадить російській артилерії обстріляти північно-східні околиці Харкова, потенційно дозволить українським силам погрожувати російським тилам своїми обстрілами і подальшими атаками", - йдеться у звіті.
Аналітики припускають, що якщо українські військові успішно продовжать контрнаступ і російські війська зазнають поразки на харківському напрямку, то це паралізує наступальні операції окупантів в районі Ізюма.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізюмському районі продовжує збільшуватися кількість живої сили РФ і її ворожої техніки. Ококупанты риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.
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