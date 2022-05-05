Суд арештував корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука і Козака

Суд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. На них знаходилось понад 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, правоохоронці продовжують роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів.

Так, у середу працівники ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них - у Київській області, решта - на території Львівської.

За даними слідства, родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Зокрема, правоохоронці під час слідчих дій вилучили цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності.

Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, 27 квітня ДБР вже проводило обшуки в родичів нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Під час яких було вилучено валюту, рублі та банківські картки.

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