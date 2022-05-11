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Окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна. Проситиме включити до складу Росії.

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Середа 11 травня 2022 13:49
Окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна. Проситиме включити до складу Росії. Фото: окупаційна влада Херсонської області звернеться до Путіна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до голови Кремля Володимира Путіна. Проситиме приєднати регіон до складу Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"Місто Херсон - це Росія, жодних ХНР ("Херсонської народної республіки" - ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення "керівництва" Херсонської області до президента Російської Федерації, і буде прохання ввести область у складі повноцінного регіону Російської федерації", - заявив заступник голови окупаційної обласної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов.

Що відбувається у Херсонській області

Варто відзначити, що українська мерія Херсона, попри окупацію міста, продовжувала діяти до 25 квітня. Після того, як російські військові зайшли до приміщення міської ради, вже наступного дня було оголошено про керівників окупаційної влади:

Згідно з даними української розвідки, окупаційна влада планувала провести "референдум" щодо оголошення "Херсонської народної республіки".

Від початку окупації Херсону, українці проводили антиокупаційні мітинги, однак через деякий час російські військові почали забороняти масові акції та перешкоджали цивільним. Ба більше, окупанти почали застосовувати проти українців світлошумові й сльозогінні гранати.

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