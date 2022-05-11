Понад 120 автівок, землі та будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Личаківський районний суд Львова арештував понад 120 автівок, земельні ділянки та будівлі, що належать підприємствам родичів народних депутатів від колишньої ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна сума капіталу склала понад 80 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено на:

3 земельні ділянки,

11 нежитлових будівель та приміщень (серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова),

126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР у Льові провели обшуки на майже 30 об`єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств їх родичів

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