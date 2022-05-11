Фаза №2. Маріуполь і "Азовсталь", Харків і Донбас: що відомо про хід війни та втрати противника

Війна в Україні перейшла в другу фазу. Наразі українські захисники продовжують стримувати широкомасштабний наступ Росії, але попереду ще тривалий період боротьби - до повного звільнення території України від військ окупанта.

Війна перейшла у другу фазу, попереду важкі тижні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Війна переходить у нову фазу, ворог не зміг здолати Україну ні за три дні, ні за два місяці, ні до 9 травня, як планував. Наші захисники і захисниці героїчно тримають оборону. Третій місяць триває повномасштабне вторгнення і за цей період можна зробити певні висновки, підвести певні підсумки. Війна фактично перейшла у другу фазу і цим водорозділом фактично є оборона Києва", - повідомила Маляр.

Маляр додала, що РФ планувала за три дні чи тиждень, максимум два, захопити Київ і таким чином взяти під повний контроль Україну. В першій фазі ворог використовував свої елітні підрозділи, це концентрація близько 24 батальйонно-тактичних груп (підрозділи російських сил спеціальних операцій, десантні війська та морська піхота).

"В цій першій фазі ЗСУ нанесли абсолютний удар ворогу і перша фаза закінчилася перемогою ЗСУ, тому що ворогу не вдалося реалізувати його ключові цілі", - наголосила вона.

Маляр додала, що після оборони Києва і області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати перед собою інші цілі і використовувати інші тактику і стратегію війни з Україною.

"Росія вже фактично отримала цю стратегічну поразку, про яку ми говорили адже не змогла досягти жодних цілей, водночас попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах", - повідомила Маляр.

Маляр додала, що за більше ніж 70 днів війни відбулися тектонічні зміни, Росія може собі дозволити вести довгу інтенсивну війну, але позиція заходу, яка є зараз, це другий фронт, який відкритий проти Росії.

"У нову фазу війни ми входимо на тлі змін глобального ставлення щодо відсічі Росії. Росія фактично зараз заганяє себе у ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів. Потрібно розуміти, що поки західна зброя надійде, у тій кількості, яка потрібна, щоб урівноважити наші потенціали, забезпечити нашу перевагу, пройде певний час. Тому нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів, можливо місяців", - повідомила вона.

ЗСУ стримую наступ, з захисниками Маріуполя на "Азовсталі" зв'язок є

заступник начальника оперативного управляння Генштабу ЗСУ Олексій Громов

Громов зазначив, що ЗСУ зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил РФ, які переважали на окремих напрямках у 10 разів, не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й в озброєнні та техніці.

"На цей час найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Лиманському напрямку. В районі Харкова противник після невдалої спроби оточення міста перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку ворог перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок", - розповів він, додавши, що до оборони противник перейшов і на Херсонському та Мелітопольскому напрямках.

Громов також розповів, що наразі триває блокування нашиї дій на території "Азовсталі" в Маріуполі, зв'язок з підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується. Разом з тим, на сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме зусилля значної кількості військ, оскільки підрозділи ЗСУ знаходяться на віддаленні від 150 до 200 км від Маріуполя.

Він також додав, що противник створив розгалужену систему інженерних загороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших підрозділів. Громов вкотре наголосив і на тому, що планування і проведення будь-яких операцій не є темою публічних обговорень.

"ЗСУ неодноразово здійснювали доставку до Маріуполя боєприпасів, засобів звязку, медикаментів. Такі поставки були можливі до того часу, поки не було поширено інформацію про надання допомоги. Внаслідок цього противником було вжито заходів щодо посилення систем ППО, що ускладнило проведення нами таких дій, призвело до втрат особового складу та вертольотів, які здійснювали евакуацію поранених", - розповів він.

Наразі противник, за словами Громова, використовуючи тактику так званого повзучого наступу на сході України, намагається оточити та розгромити угруповування об'єднаних сил.

"Втрати противника вже складають близько 20% особового складу та 60% основних видів озброєння та військової техніки. Але навіть досягнення мети РФ - окупації Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах найбільш імовірно не задовільнить амбіції противника, а лише створить умови для розширення агресії", - резюмував він.