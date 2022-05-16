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ВСУ вийшли на кордони в Харківській області, а Україна виграла Євробачення 2022: новини за вихідні

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Понеділок 16 травня 2022 08:30
ВСУ вийшли на кордони в Харківській області, а Україна виграла Євробачення 2022: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Україна виграла Євробачення 2022, Збройні сили України вийшли на кордон з Росією в Харківській області, ЗСУ вдруге завдали удару по окупантам у Чорнобаївці. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 14-15 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області

Збройні сили України вийшли на державний кордон з Росією в Харківській області. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони звернулися до президента Володимира Зеленського і відзвітували про виконання поставленого завдання.

Бійці вийшли на рубіж з РФ 15 травня. Вони розповіли про стратегічний успіх в ході операції по зачистці півночі Харківської області від російських окупантів.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна перемогла у конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania. Це третя перемога України у конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Як пройшов фінал пісенного конкурсу, яскраві фото і відео з дійства - все це у матеріалі Styler.

"Дві пробоїни". Опубліковано запис останніх переговорів з крейсера "Москва"

У мережі з'явився запис останніх переговорів з флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації ракетного крейсера "Москва". Екіпаж підтверджує, що корабель отримав пробоїни.

"Крайній запис переговорів крейсера "Москва": кричить про два влучання, крени на бік, необхідність порятунку екіпажу", - підписали військові опублікований запис.

ЗСУ 20-й раз нанесли удар по окупантах в Чорнобаївці

Українські захисники 20-й раз вдарили по складах з боєприпасами у Чорнобаївці. Сталося це 15 травня, близько 12:00. Про це повідомив радник голови ОП України Олексій Арестович.

"20-та Чорнобаївка. Початок був о 12:00. Детонація досі триває", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, - офіційне рішення

Фінляндія офіційно подає заявку на вступ до НАТО. Керівництво країни прийняло відповідне рішення на тлі російського вторгнення в Україну. Як заявив фінський президент Саулі Нііністьо, Фінляндія готова відкрити нову еру у відносинах із НАТО. За його словами, з моменту російського вторгнення в Україну "багато сталося".

Соціал-демократична партія Швеції також підтримала вступ країни до НАТО. При цьому політична сила виступила проти розміщення на шведській території ядерної зброї.

В Україну йде різке похолодання і дощі: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться. На зміну сонячній і сухій погоді прийде різке похолодання і сильні дощі. Місцями вночі температура знизиться до + 2 градусів.

Яка погода чекає українців найближчими днями - розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

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