ВСУ вышли на границы в Харьковской области, а Украина выиграла Евровидение 2022: новости за выходные

Украина выиграла Евровидение 2022, Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области, ВСУ 20-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 мая - в материале РБК-Украина.

Батальон теробороны ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области

Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Бойцы вышли на рубеж с РФ 15 мая. Они рассказали о стратегическом успехе в ходе операции по зачистке севера Харьковской области от российских оккупантов.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania. Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Как прошел финал песенного конкурса, яркие фото и видео с действа - все это в материале Styler.

"Две пробоины". Опубликована запись последних переговоров с крейсера "Москва"

В сети появилась запись последних переговоров с флагмана Черноморского флота Российской Федерации ракетного крейсера "Москва". Экипаж подтверждает, что корабль получил пробоины.

"Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, кренах на бок, необходимости спасения экипажа", - подписали военные опубликованную запись.

ВСУ 20-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке

Украинские защитники 20-й раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке. Произошло это 15 мая, около 12:00. Об этом сообщил советник председателя ОП Украины Алексей Арестовича.

"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00. Детонация до сих пор продолжается", - отметил он на своей странице в Facebook.

Финляндия подает заявку на вступление в НАТО, - официальное решение

Финляндия официально подает заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину. Как заявил финский президент Саули Ниинисте, Финляндия готова открыть новую эру в отношениях с НАТО. По его словам, с момента российского вторжения в Украину "многое произошло".

Социал-демократическая партия Швеции также поддержала вступление страны в НАТО. При этом политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.

В Украину идет резкое похолодание и дожди: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни кардинально поменяется. На смену солнечной и сухой погоде придет резкое похолодание и сильные дожди. Местами ночью температура снизится до +2 градусов.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.