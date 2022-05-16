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Батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області

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Харківська область, Понеділок 16 травня 2022 00:09
Батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області Фото: батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України вийшли на державний кордон з Росією в Харківській області. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони звернулися до президента Володимира Зеленського і відзвітували про виконання поставленого завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Територіальної оборони ЗСУ в Facebook.

Бійці вийшли на рубіж з РФ 15 травня. Вони розповіли про стратегічний успіх в ході операції по зачистці півночі Харківської області від російських окупантів.

"Доповідаю: сьогодні, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми на кордоні!", - сказав боєць теробороны.

Також військовий додав, що поруч знаходиться прикордонник, який сказав, що за спиною у бійців знак 910/1.

Нагадаємо, нещодавно в Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячішою точкою в області.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська на 40 кілометрів від Харкова.

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