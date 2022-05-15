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Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, - офіційне рішення

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Гельсінкі, Неділя 15 травня 2022 13:13
Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, - офіційне рішення Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Фінляндія офіційно подає заявку на вступ до НАТО. Керівництво країни прийняло відповідне рішення на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як заявив фінський президент Саулі Нііністьо, Фінляндія готова відкрити нову еру у відносинах із НАТО. За його словами, з моменту російського вторгнення в Україну "багато сталося".

"Це історичний день. Відкривається нова ера... Безпека - це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, вона ні від кого не залежить, підвищується загальна безпека", - наголосив він.

Водночас, прем'єр Санна Марін назвала рішення подати заявку про вступ до НАТО історичним.

"Наше рішення історичне. Сподіваюся, коли парламент погодиться з позицією, рішення матиме максимально сильну основу. Для нас найважливіше безпека Фінляндії, але як член НАТО Фінляндія також візьме на себе відповідальність за безпеку всього альянсу. Рішення також зміцнить ЄС, чий голос у НАТО може стати сильнішим", - додала вона.

Нагадаємо, на сьогодні з членів НАТО лише Туреччина виступає проти вступу Фінляндії та Швеції, але очікується, що сторони найближчим часом залагодять усі розбіжності.

Зокрема, у самому альянсі впевнені, що знайдуть консенсус із Туреччиною.

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