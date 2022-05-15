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ЗСУ 20-й раз нанесли удар по окупантах в Чорнобаївці

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Україна, Неділя 15 травня 2022 13:55
ЗСУ 20-й раз нанесли удар по окупантах в Чорнобаївці Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники 20-й раз вдарили по складах з боєприпасами у Чорнобаївці. Сталося це 15 травня, близько 12:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП України Олексія Арестовича.

"20-та Чорнобаївка. Початок був о 12:00. Детонація досі триває", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, днями українські військові завдали дев'ятнадцятого нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складам боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області.

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