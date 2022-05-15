Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО, але із застереженням

Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО. При цьому політична сила виступила проти розміщення на шведській території ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії .

Зазначається, що сьогодні відбулося засідання правління партії, на якому було прийнято рішення підтримати подачу Швецією заявки на вступ до НАТО.

"Соціал-демократи будуть домагатися того, щоб Швеція, у разі схвалення заявки НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї і постійних баз на шведській території", - підкреслюється в релізі.

Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде назвала історичним рішення правлячої партії дати згоду на вступ країни до НАТО. "Російське вторгнення в Україну погіршило ситуацію з безпекою в Швеції і у всій Європі", - написала вона в Twitter.