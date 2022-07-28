ЗСУ відбили кілька ворожих штурмів, а Рада призначила нового генпрокурора: новини за 27 липня

ВСУ відбили кілька ворожих штурмів, призначено нового генерального прокурора України, долар подорожчав в обмінниках до 40 гривень. Докладніше про те, що сталося в середу, 27 липня – в матеріалі РБК-Україна.

ЗСУ відбили декілька ворожих штурмів, окупанти намагалися викрити наші позиції, - Генштаб

Збройні сили України відбили штурми окупантів на Краматорському та Бахматському напрямках. Українські військові також знешкодили групу росіян, які намагалися викрити позиції наших військ.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Костін став новим генеральним прокурором України

Генеральним прокурором України призначено Андрія Костіна. Голова правового комітету ВР займе крісло керівника ОГПУ після звільнення Ірини Венедіктової. Це рішення затвердила Верховна рада 27 липня.

Призначення Костіна підтримали 299 парламентарів.

Совгиря стала суддею Конституційного суду

Парламент призначив народного депутата від "СН" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Вон вже написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.

Від "Слуги народу" Совгиря отримала 220 голосів депутатів, "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" - ніхто її кандидатуру не підтримав, платформа "За життя і мир" - 15, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 18, Відновлення України - 14, позафракційні - 12. Заголом її кандидатуру затвердили своїми голосами 293 депутати.

Долар подорожчав в обмінниках до 40 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2022 року, середній курс долара у продажу виріс на 45 копійок майже до 40 гривень за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 40,35 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,70 гривень за злотий.

Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3 гривні.

Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу

Литва заборонила в'їзд до країни патріарху МПЦ Кирилу через підтримку Росії у війні в Україні. Він не може відвідувати Литву до 23 червня 2027 року.

Священнослужителя було внесено до списку небажаних осіб ще 23 червня, але про це до цього публічно не оголошувалося. Це рішення було ухвалено на пропозицію МЗС Литви.

"Динамо" в овертаймі дотиснуло "Фенербахче", а "Ворскла" скандально вилетіла з Ліги конференцій

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між турецьким "Фенербахче" та київським "Динамо" завершився перемогою українського гранда.

Водночас після другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій припинила виступи в єврокубках у сезоні 2022/23 полтавська "Ворскла". Команда Віктора Скрипника в овертаймі поступилася шведському АІКу (0:2).