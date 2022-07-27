"Ворскла" скандально вилетіла з Ліги конференцій після гола-фантома АІКа

Після другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій припинила виступи в єврокубках у сезоні 2022/23 полтавська "Ворскла". Команда Віктора Скрипника в овертаймі поступилася шведському АІКу (0:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

АІК – "Ворскла" – 2:0 (перший матч – 2:3)

Голи: Мендес, 45+3, Бйорнстрьом, 107

Обидві команди розпочали поєдинок у стилі першої зустрічі. Ні АІК, ні "Ворскла" не закривалися на власній половині та намагалися зі старту зачепитися за нагоди попереду. Напруга та напівнагоди виникали то тут, то там.

Ось Тілль після пристрілки змусив добряче попотіти голкіпера шведів після удару люксембуржця із середньої дистанції. У відповідь Гвідетті пробив на трибуни після перспективної передачі Ларссона. А згодом Бйорнстрьом змарнував вихід віч-на-віч із Різником.

Зрештою, забив АІК у роздягальню. На третій доданій арбітром хвилині Мендес метрів із 15-ти поцілив точно в лівий нижній кут – Різник цього разу виявився безсилим...

Другий тайм розпочався із серії кутових "Ворскли", які результативними так і не стали. Натомість АІК неабияк додав і на значний ігровий відрізок фактично затиснув полтавців на власній половині.

У цей період шведи не реалізували кілька моментів. Гол Отьєно скасували через офсайд, воротар "Ворскли" двічі парирував постріли Стефанеллі, а згодом перевів на кутовий удар Гвідетті. Полтавці ж отямилися у середині тайму, але Степанюку та Марлісону забракло влучності в завершальній стадії.

Уникнути додаткових 30 хвилин шанси мали обидва колективи. Проте, Стефанеллі не зміг завершити голом ближній бій із Різником після пасу Гвідетті. Натомість Челядін не зміг акцентовано пробити головою фактично перед свистком.

А там долю протистояння вирішили "люди в чорному". На 107-й хвилині суддівська бригада із Сербії зарахувала гол-фантом АІКа: Ларссон подав кутовий, а після боротьби в карній зоні пробив Бйорнстрьом, але Різник у феноменальному стилі відбив м'яч із лінії.

Побачили це всі. Навіть шведи не відразу почали святкувати. Лише лайнсмен і головний арбітр стали "свідками" взяття воріт і активно, з допомогою жовтих карток, почали переконувати в цьому незгодних полтавців. Відігратися після такого нокдауну "Ворскла" так і не зуміла...