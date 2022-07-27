ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ворскла" скандально вилетіла з Ліги конференцій після гола-фантома АІКа

Новость на русском →
Стокгольм, Середа 27 липня 2022 22:37
"Ворскла" скандально вилетіла з Ліги конференцій після гола-фантома АІКа Фото: "Ворскла" поступилася за сумою двох матчів (twitter.com/aikfotboll)
Автор: Антон Федорців

Після другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій припинила виступи в єврокубках у сезоні 2022/23 полтавська "Ворскла". Команда Віктора Скрипника в овертаймі поступилася шведському АІКу (0:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

АІК – "Ворскла" – 2:0 (перший матч – 2:3)

Голи: Мендес, 45+3, Бйорнстрьом, 107

Обидві команди розпочали поєдинок у стилі першої зустрічі. Ні АІК, ні "Ворскла" не закривалися на власній половині та намагалися зі старту зачепитися за нагоди попереду. Напруга та напівнагоди виникали то тут, то там.

Ось Тілль після пристрілки змусив добряче попотіти голкіпера шведів після удару люксембуржця із середньої дистанції. У відповідь Гвідетті пробив на трибуни після перспективної передачі Ларссона. А згодом Бйорнстрьом змарнував вихід віч-на-віч із Різником.

Зрештою, забив АІК у роздягальню. На третій доданій арбітром хвилині Мендес метрів із 15-ти поцілив точно в лівий нижній кут – Різник цього разу виявився безсилим...

Другий тайм розпочався із серії кутових "Ворскли", які результативними так і не стали. Натомість АІК неабияк додав і на значний ігровий відрізок фактично затиснув полтавців на власній половині.

У цей період шведи не реалізували кілька моментів. Гол Отьєно скасували через офсайд, воротар "Ворскли" двічі парирував постріли Стефанеллі, а згодом перевів на кутовий удар Гвідетті. Полтавці ж отямилися у середині тайму, але Степанюку та Марлісону забракло влучності в завершальній стадії.

Уникнути додаткових 30 хвилин шанси мали обидва колективи. Проте, Стефанеллі не зміг завершити голом ближній бій із Різником після пасу Гвідетті. Натомість Челядін не зміг акцентовано пробити головою фактично перед свистком.

А там долю протистояння вирішили "люди в чорному". На 107-й хвилині суддівська бригада із Сербії зарахувала гол-фантом АІКа: Ларссон подав кутовий, а після боротьби в карній зоні пробив Бйорнстрьом, але Різник у феноменальному стилі відбив м'яч із лінії.

Побачили це всі. Навіть шведи не відразу почали святкувати. Лише лайнсмен і головний арбітр стали "свідками" взяття воріт і активно, з допомогою жовтих карток, почали переконувати в цьому незгодних полтавців. Відігратися після такого нокдауну "Ворскла" так і не зуміла...

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла УЕФА
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін