"Динамо" в овертаймі дотиснуло "Фенербахче" та вийшло в 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Фенербахче" – "Динамо" – 1:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Салаї, 89 – Буяльський, 57, Караваєв, 114

Вилучення: Юксек, 54 (Ф, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Валенсія, 70 (Ф, воротар)

Дебют зустрічі був за господарями. "Жовті канарки" зі стартових хвилин узялися тиснути на редути "Динамо". Після кількох напівнагод "Фенер" навіть забив на 9-й хвилині зусиллями Кінга, але за кілька миттєвостей до цього Валенсія сфолив проти Забарного.

До середини тайму стамбульці вийшли на пік свого натиску. Ось той же Валенсія пробив головою над воротами після стандарту. Згодом Россі наважився на удар з-за меж карної зони – вище рамки. Нарешті Кахведжі на 20-й хвилині зі штрафного поцілив у стійку. А ще за дві хвилини Кінг змарнував вихід віч-на-віч із Бущаном...

"Біло-сині" отямилися після третини поєдинку. Така метаморфоза навіть призвела до двох моментів киян. Спершу Циганков вирвався на оперативний простір і повинен був карати Баїндіра в ближньому бою, але занадто далеко відпустив м'яч. А дальній удар Дубінчака перед перервою вийшов неточним.

На старті другого тайму знову активніше грав "Фенер". Валенсія діагональним ударом спробував поцілити в дальню дев'ятку, проте промахнувся. Згодом Бущан вчасним виходом із воріт ліквідував небезпечний випад Кінга. А на 54-й хвилині стався ключовий епізод – Юксек у центрі поля скосив Буяльського, отримав другого "гірчичника" й пішов відпочивати достроково.

На реалізацію більшості "Динамо" витратило всього три хвилини. Затяжна атака "біло-синіх" завершилася вриванням Кендзьори до штрафного майданчика, де поляк обіграв опонента й прострілив уздовж воріт, а Буяльський влучно пробив в один дотик.

Забитий м'яч додав "динамівцям" упевненості. Вони почали активніше йти вперед і намагалися якомога довше тримати м'яч. Та в якийсь момент вона перетворилася у самовпененість, принаймні для Попова. Центрбек завалив Валенсію у власному штрафному й привіз пенальті.

Сам постраждалий взявся бити одинадцятиметровий і помилився. Бущан не став гадати, а вирішив реагувати по удару. Як наслідок, український кіпер зумів парирувати неакцентовану спробу еквадорця забити.

Ледь не відразу всі запитання щодо переможця дуелі міг зняти Циганков. Вінгер "Динамо" отримав м'яч посеред штрафного суперника, але пробив слабко, та ще й у руки воротарю. Розплата за марнотратство настала на 89-й хвилині.

Серія випадів "Фенера" не віщувала біди. Де не могли впоратися оборонці "Динамо", то на висоті був Бущан. Ось і кутовий у виконанні Лінкольна виглядав буденним викликом для "біло-синіх". Проте, бразилець подав на дальню стійку, де Бущан не дотягнувся до м'яча, а Салаї спрямував сферу в сітку й перевів дуель в овертайм.

Там "динамівці" зуміли завдати вирішального удару по амбіціях "Фенера". Спрацювали джокери Мірчі Луческу на флангах оборони. Вівчаренко прорвався лівим флангом і прострілив уздовж воріт, а Караваєв на дальній стійці потужним ударом змусив капітулювати Баїндіра – 1:2!

У наступному раунді "Динамо" зустрінеться з австрійським "Штурмом". Перший матч відбудеться 2 серпня і буде домашнім для "біло-синіх". Натомість виїзний поєдинок кияни зіграють 9 серпня.